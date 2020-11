Luca Favilla, fidanzato di Lidia Schillaci/ Lei: “Ci ha saputo fare, i valori..”

Chi è Luca Favilla? Il fidanzato di Lidia Schillaci oltre che ballerino ex di Amici ed ex di Ballando con le stelle. Proprio sul palco e dietro le quinte del programma di Milly Carlucci, il ballerino ha avuto modo di conoscere la sua bella fidanzata che all’epoca cantava e che, proprio come una sirena, lo ha conquistato con la sua ugola d’oro. Il loro amore è vissuto in sordina, lontano dai riflettori e dai social in nome della privacy a cui entrambi tengono, come loro stessi hanno spiegato parlando del loro rapporto: “siamo entrambi molto timidi, l’amore a volte può rendere impulsivi, non abbiamo detto nulla in quanto siamo molto riservati e ci teniamo alla nostra privacy” e poi lei spiega: “Ci siamo conosciuti a Ballando con le Stelle, lui era in gara come ballerino e io cantavo. Era molto attratto dalla mia voce ed è stato intraprendente con me, non ho molto da dire, visto che oltre ad essere timidi siamo una coppia semplice molto legata ai veri valori della vita”.

Luca Favilla, fidanzato di Lidia Schillaci, lei è ospite a Oggi è un altro giorno e…

Ma chi è Luca Favilla? Classe 1995, è un ballerino nato a Roma il 22 aprile. Ha iniziato a ballare a soli 9 anni e nel 2015 ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi insieme alla sua compagna Benedetta, e tre anni dopo sale sul palco di Ballando come ballerino professionista ed è lì che conosce Lidia Schillaci anche se a ballare con lui in quella edizione c’era la blogger Cristina Ich e, poi, anche Manuela Arcuri. A Oggi è un altro giorno Lidia Schillaci avrà modo di parlare della sua vita privata, dirà qualcosa in più anche sul suo Luca?



