Luca Favilla, fidanzato Lidia Schillaci/ “Siamo entrambi molto timidi”

Luca Favilla è il fidanzato di Lidia Schillaci, la cantante concorrente della nuova edizione di “Tale e Quale Show – Il Torneo”. Un amore importante quello che lega la cantante al ballerino, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. La coppia è legata da diverso tempo, anche se hanno sempre preferito mantenere ben lontani i riflettori del mondo dello spettacolo dal loro amore. In un’occasione però è stata proprio la voce di Operazione Trionfo a parlare della sua love story con il ballerino di Ballando: “siamo entrambi molto timidi, l’amore a volte può rendere impulsivi, non abbiamo detto nulla in quanto siamo molto riservati e ci teniamo alla nostra privacy”. Non solo, la Schillaci ha anche raccontato l’inizio della conoscenza con Luca: “ci siamo conosciuti a Ballando con le Stelle, lui era in gara come ballerino e io cantavo. Era molto attratto dalla mia voce ed è stato intraprendente con me, non ho molto da dire, visto che oltre ad essere timidi siamo una coppia semplice molto legata ai veri valori della vita”. La cantante si è poi soffermata anche sul tema della gelosia precisando: “non bisogna essere gelosi in questo lavoro, se c’è un po’ di gelosia va un attimo messa da parte”.

Chi è Luca Favilla, fidanzato di Lidia Schillaci

Ma chi è Luca Favilla, il fidanzato di Lidia Schillaci? Classe 1995, Luca è nato a Roma il 22 aprile. Sin da bambino si è appassionato al mondo della danza cominciando a ballare a soli 9 anni. A 20 anni la prima importante occasione: il ballerino partecipa ad Amici di Maria De Filippi nel 2015 con la compagna Benedetta Orlandini. Pur non riuscendo ad arrivare alla fase finale del programma, Luca si fa notare dal grande pubblico e dagli addetti ai lavori visto che tre anni dopo, nel 2018, approda come ballerino professionista nel dance show di successo “Ballando con le stelle”. Una nuova avventura televisiva per il ballerino romano che debutta nella tredicesima edizione del programma ballando con la blogger Cristina Ich. Non solo, l’anno dopo Luca è il maestro di ballo di Manuela Arcuri anche se per motivi di salute è costretto a lasciare il programma. Luca e Lidia sono innamorati più che mai pur non postando alcuna foto insieme, ma i follower più attenti avranno notato che entrambi si scambiano commenti e likes a conferma di un amore che c’è, ma che prediligono vivere nella propria intimità.



