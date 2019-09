Luca Favilla/ Il fidanzato di Lidia Schillaci “svelato” da Caterina Balivo

Chi è Luca Favilla, il fidanzato di Lidia Schillaci

Luca Favilla è conosciuto agli occhi del pubblico italiano e ora anche i fan di Tale e Quale Show 2019 possono accostare il suo nome ad uno dei concorrenti in gara. Il ballerino emerso grazie alla scuola di Amici di Maria De Filippi e finito poi nel cast di Ballando con le Stelle, ha una relazione con Lidia Schillaci. Una delle voci più promettenti dell’edizione in corso del programma di Rai 1. Una notizia che ha già fatto il giro del web in questi giorni e solo grazie alla puntata di Vieni da Me dello scorso martedì. Il motivo? Anche se la Schillaci ha preferito non fare il nome del suo fidanzato, limitandosi a confermare la presenza di un uomo al suo fianco, è stata Caterina Balivo a spingerla a darle qualche indizio in più. Così quando la concorrente ha sussurrato uno dei cinguettii dei fan è stato possibile risalire al commento dell’utente e al nome di Favilla. Una coppia artistica quindi la loro, poco attenta ai social e forse ora fra le più amate del piccolo schermo. Nessun commento per ora da parte dei diretti interessati: la Schillaci deciderà di parlarne durante la puntata di stasera? I fan del talent aspettano solo di scoprirlo.

Luca Favilla: il ballerino nella prossima edizione di Ballando con le stelle?

Silenzio assoluto per Luca Favilla sui social, dove non lo vediamo spuntare con un post ancora prima di Ferragosto. Forse il ballerino si sta preparando alla nuova edizione di Ballando con le Stelle? Mentre a Tale e Quale Show 2019 è la fidanzata Lidia Schillaci fra le concorrenti a dominare la scena, Favilla ha conquistato il cuore degli italiani durante l’ultima edizione del programma di Milly Carlucci. Lo ricordiamo ancora più che emozionato al fianco di Manuela Arcuri, impegnato a fare le famose figure durante le prove. In questi ultimi giorni lo abbiamo visto invece a Storie Italiane, impegnato in un ballo con Emanuela Folliero. Sarà la sua nuova partner? Può essere che si tratti in realtà solo di prove per un’ospitata speciale, ma non è detta l’ultima parola. La Folliero infatti sogna di entrare alla corte di Carlucci e la performance con Favilla potrebbe essere solo l’inizio di una nuova avventura a due che vedremo molto presto sul piccolo schermo.

