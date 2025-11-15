Fiocco azzurro per Luca Favilla, ballerino di Ballando con le stelle, in coppia nell'edizione 2025 con Martina Colombari.

La famiglia di Ballando con le stelle si allarga ancora. Il maestro Luca Favilla, in gara nell’edizione 2025 con Martina Colombari, è diventato papà per la prima volta. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un post pubblicato su Instagram nella giornata del 14 novembre in cui appare al settimo cielo accanto alla compagna Camilla Mola, anche lei insegnante di ballo. Stremati ma felici, Luca Favilla e Camilla Mola hanno annunciato con gioia di essere diventati ufficialmente mamma e papà.

Infortunio Barbara D'Urso a Ballando con le stelle 2025: spalla ko/ Come sta? "Sono un po' preoccupata"

La coppia, poi, racconta di essere stata infelice sul nome ma di aver scelto, poi, Enea. E’ questo il nome del piccolo che ha riempito di gioia il cuore di papà Luca che ha vissuto l’emozione più grande alla vigilia del ritorno in pista accanto a Martina Colombari. Nel carosello di foto, poi, spunta anche quella di una culla.

Filippo Magnini scoppia a piangere: “Mi tolgono l’entusiasmo!”/ Lo sfogo a ‘Ballando Segreto’

Luca Favilla papà: i messaggi dei protagonisti di Ballando con le stelle

Tanti i messaggi di auguri ricevuti da Luca Favilla e dalla fidanzata Camilla Mola tra i quali spunta anche quello di Martina Colombari che, con il maestro, ha instaurato un bellissimo rapporto. “Benvenuto piccolo grande Enea, Domani (oggi, ndr) balleremo anche per te”, ha scritto. Immancabile, poi, il commento di Federica Nargi che, lo scorso anno, accanto a Favilla, ha incantato il pubblico di Ballando. “Benvenuto al mondo piccolo Enea”, ha scritto.

“Auguri di cuore! Quest’anno abbiamo già i ballerini per il 2050!”, ha scritto Massimiliano Rosolino riferendosi anche a Chiquito che è diventato papà qualche settimana fa. E non mancano i messaggi di Andrea Delogu, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Fognini, Nancy Brilli e tutti gli altri protagonisti.

Vincitore Ballando con le Stelle 2025, chi è nuovo concorrente favorito/ Ecco il nome inaspettato