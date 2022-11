Luca Federico Ghini, marito Elena Ballerini/ “Stiamo pensando ad un secondo figlio”

Luca Federico Ghini e il matrimonio con Elena Ballerini

Luca Federico Ghini è il marito di Elena Ballerini. Un grande amore suggellato anche dalla nascita del figlio Emanuele Alberto. Tra le rivelazioni dell’ultima edizione di Tale e Quale Show 2022, l’invita di Citofonare Rai2 ha saputo distinguersi e farsi notare sul palcoscenico del varietà del venerdì sera di Rai1 conquistando il pubblico e la giuria. Un successo meritato che Elena ha condiviso anche con la sua famiglia a cui si è dedicata tralasciando per diverso tempo anche il mondo dello spettacolo. La coppia è felicemente sposata da sette anni: il primo incontro nel 2015. Un vero e proprio colpo di fulmine che li ha spinti pochissimi mesi dopo a convolare a nozze.

Elena Ballerini è Antonella Ruggiero a Tale e Quale Show Torneo 2022/ Cosa canterà?

Non solo, la cantante e conduttrice ha dedicato al compagno anche un progetto dal titolo “Il cielo addosso”. Dopo il matrimonio nel 2018 la Ballerini è diventata mamma del piccolo Emanuele Alberto per cui ha deciso di prendersi una lunga pausa dal mondo della televisione.

Elena Ballerini e il marito Luca Federico Ghini: “crescere una famiglia solida”

Elena Ballerini e il marito Luca Federico Ghini sono più innamorati che mai. Proprio la conduttrice e cantante parlando dell’esperienza di Tale e Quale Show 2022 ha raccontato: “quando mi è arrivato il messaggio che avevo superato il provino ero in piscina a prendere il sole con mio figlio Emanuele (quattro anni a dicembre). Per poco non cadevo dal lettino, tanto mi sono emozionata. Ed Emanuele ha iniziato a gridare: “Ce l’abbiamo fatta, mamma!”.

ELENA BALLERINI È CHRISTINA AGUILERA, TALE E QUALE SHOW 2022/ Critiche dalla giuria: "Poco somigliante"

Non solo, parlando della famiglia non esclude la possibilità di avere un altro figlio: “con mio marito Luca Ghini abbiamo preso casa a nella Capitale. Ho lasciato i miei cagnoni, due Leonberger femmine, alla mamma. Mi mancano, ma so che con lei stanno benissimo. Con noi è venuto solo Ethan, il Malinois un po’ più piccolo (33 kg). Mio figlio dice che è il suo migliore amico. Io e Luca stiamo per festeggiare il settimo anno di matrimonio. Il nostro progetto di vita è crescere una famiglia solida e stiamo pensando a un secondo figlio. Ma con calma”.

LEGGI ANCHE:

ELENA BALLERINI È MARIA CALLAS, TALE E QUALE SHOW 2022/ Malgioglio esagera: "Imitandola hai commesso peccato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA