Luca Federico, padre di Maria Sofia Federico: “Non parlerò più di lei”/ “Valentina Nappi? È discriminatoria”

Luca Federico, l’ultima intervista sulla figlia Maria Sofia

Luca Federico, il padre di Maria Sofia Federico che ha deciso di entrare nella Rocco Academy di Budapest, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Zanzara, ha annunciato che, in futuro, non parlerà più della figlia e di quelle che saranno le sue scelte. “Ho declinato altre interviste e inviti televisivi, perché la volontà mia e di mia moglie è quella di voler far abbassare l’attenzione su questa situazione. Mi avete conosciuto come persona cortese ma sarò rude, alle teste di caz** che parlano a sproposito dico che Rocco Siffredi non ha fomentato nulla”, ha dichiarato.

Poi ha aggiunto: “È stata libera decisione di mia figlia. Io e la mamma di Sofia saremo sempre pronti a supportarla pur non condividendo le sue scelte comunicative”, le parole del padre della 18enne.

Luca Federico, la risposta a Valentina Nappi

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni de La Zanzara, Luca Federico ha risposto anche a Valentina Nappi che, dopo un paragone con Rocco Siffredi, ha replicato sui social. “Le frasi di Valentina Nappi? Potrei dire Valentina chi. Ho risposto alla signora Nappi con un mio post pubblico, dicendo che nessuno impedisce a Maria Sofia di fare ciò che ritiene più opportuno nella libertà“, ha detto il padre di Maria Sofia.

Poi conclude: “In più lei è discriminatoria perchè una donna che dice a un’altra donna che non avrebbe diritto di voto è discriminatorio, poi augura a me la morte. Le ho risposto che spero che Maria Sofia non prenda il suo esempio. […] La Nappi si è risentita per le frasi di Rocco forse, perchè ha detto che Maria Sofia è intelligente, le dico di viversi la sua vita. Uccidermi? Io sono immortale”.

