Nel podcast Un Altro Pianeta, Luca Ferlaino, presidente di SocialCom, spiega perché il “verosimile” è l’elemento decisivo nella comunicazione contemporanea.

“Chi comunica sul verosimile vince anche rispetto a chi comunica la verità”. Ospite del podcast di Hoara Borselli “Un altro pianeta”, Luca Ferlaino, presidente di SocialCom, ha spiegato come la comunicazione moderna si muova sulla linea di un confine labile e non sempre percettibile. “Non è mai cambiato niente nella storia della comunicazione, se non gli strumenti”, ha spiegato. “Oggi c’è un nuovo concetto, che però è sempre esistito: quello del verosimile”, la cui potenza è evidente soprattutto sui social. “Quando parte una narrazione diventa un treno. E ci si accoda solo perché è una tendenza generale.”

Ma di cosa si parla in rete? “Ci sono tantissimi post sulla sicurezza e c’è la convinzione che chi commette reati in qualche modo non sarà punito. O sarà punito in maniera blanda. Anche quando succedono dei casi chiaramente sbagliati, chiamiamola di giustizia privata, di reazioni spropositate o di eccesso di legittima difesa, la gente è sempre e comunque con chi compie quest’atto”. In generale, “il mondo giustizia visto dai social è un disastro. I politici sono considerati traffichini, i giudici politicizzati, schierati e faziosi, mentre i criminali non vengono puniti e in galera vanno gli innocenti”.

Anche per questo motivo la politica, in questo scenario, si gioca sempre più sui social. “Oggi non c’è fiducia, però c’è speranza. Gli italiani hanno espresso questo sentimento in passato per vari leader politici. E attualmente continuano ad avere speranza in Giorgia Meloni”. Tanto è vero che “se votassero solo i social, molto probabilmente lei sarebbe eletta presidente del Consiglio. Lei riesce ad essere Giorgia anche lì, perciò la gente la vede vicina. La parola più associata a lei, anche da chi non la vota, è ‘brava’. Per questo motivo le interazioni contano. Sono quelle che possono spostare voti”.

Rimanendo su temi politici, Ferlaino ha portato l’esempio dell’Unione Europea. “Il 75% degli italiani oggi esprime un giudizio negativo sull’Europa. È un sentimento diffuso”. Un trend legato alla percezione diretta di alcune recenti decisioni: “Quando tu mi dici che dobbiamo riarmarci, che taglierai i soldi all’agricoltura, che introdurrai tasse europee… io rischio di avere meno servizi e mi devo anche cambiare la macchina… queste cose fanno arrabbiare le persone.”

In generale, “le persone reagiscono a ciò che tocca la loro vita. Se un messaggio non è percepito come vicino, non entra nella loro scala di priorità.” Per questo la sfida principale per il mondo della comunicazione oggi è “capire il verosimile per poi costruire una verità che lo possa perforare”.

