Luca Ferrante, chi è l’attore e curiosità: la carriera del figlio d’arte

Oggi pomeriggio, venerdì 2 maggio 2025, va in onda l’ultimo appuntamento settimanale con La volta buona prima della consueta pausa del weekend. Numerosi gli ospiti che interverranno nel salotto televisivo di Caterina Balivo e, tra questi, troviamo anche Luca Ferrante che ne Il Paradiso delle Signore (qui le anticipazioni della puntata di oggi) interpreta il personaggio di Gian Lorenzo Botteri.

Il pubblico ha imparato a conoscerlo bene sul piccolo schermo dal 2023, anno in cui è entrato nel cast, ma la sua carriera e il suo rapporto con la recitazione arrivano da ben più lontano. Nato a Roma e classe 1979, Luca Ferrante ha sempre respirato la passione per la recitazione in famiglia essendo un figlio d’arte; suo padre è infatti Pieraldo Ferrante, attore e doppiatore. Una passione ereditata dunque dal papà e che l’ha portato a studiare recitazione a Roma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica.

Luca Ferrante ne Il Paradiso delle Signore nel ruolo di Gian Lorenzo Botteri

Luca Ferrante è attivo in molteplici ambiti della sfera recitativa, avendo inizialmente partecipato a diversi spot pubblicitari passando poi alla recitazione e al doppiaggio; è stato infatti doppiatore in celebri serie e telefilm come Streghe, Glee, Smallville e The Office. A livello attoriale ha ottenuto riscontri importanti principalmente nelle soap del piccolo schermo, da CentoVetrine a Un posto al sole, per poi sbarcare nel 2023 ne Il Paradiso delle Signore.

Il personaggio di Gian Lorenzo Botteri è una delle new entry della stagione 2023-24. Un ingresso non indifferente per le dinamiche della soap, dal momento che si giocava una sfida importantissima tra il Paradiso e la Galleria Milano Moda e, proprio per contrastare la concorrenza di quest’ultima, è stato fatto affidamento sulle abilità dello stilista al quale è stata consegnata la gestione della nuova collezione femminile stile anni ’60. Interessanti anche le dinamiche sempre molto accese con la “rivale” Giulia Furlan, nuova stilista della Galleria Milano Moda.

