Ne ‘Il Paradiso delle Signore’ è entrato nel cuore degli appassionati in qualità di Gian Lorenzo Botteri; Luca Ferrante si è raccontato oggi nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona partendo proprio da qualche leggero spoiler sull’avvincente finale di stagione della serie, ormai sempre più imminente. “Siamo agli sgoccioli, cosa succederà con Delia? Vedremo cosa accadrà, mancano solo 2 puntate al finale di stagione…”. Queste le parole dell’attore che ha poi sottolineato di non potersi dilungare con le anticipazioni data ormai la conclusione alle porte.

Quando finisce Il paradiso delle signore, slitta ancora il finale di stagione/ Anticipazioni ultime puntate

L’attenzione di Luca Ferrante – alias Gian Lorenzo Botteri ne ‘Il Paradiso delle Signore’ – si è poi focalizzata sui figli, in particolare sul più piccolo che sulla scia del papà può già vantare diversi progetti sul set. Tra l’altro, lo abbiamo apprezzato proprio nel cast della serie tv dove ha vestito i panni di suo figlio anche nella finzione. “Si scopre che ho avuto una relazione anni fa… Lui è molto tranquillo e sereno. Ho anche un altro figlio che però vuole fare il dentista e noi genitori siamo molto felici. Per ora vuole fare questo, siamo soddisfatti; la cosa importante, essendo ancora piccolo, che sia sereno e contento di farlo”.

Quando va in onda Il paradiso delle signore? Cambiamenti importanti programmazione/ Annuncio Roberto Farnesi

Luca Ferrante, alias Gian Lorenzo Botteri ne ‘Il Paradiso delle Signore’ a La Volta Buona

Luca Ferrante, sempre a La Volta Buona, non poteva che essere incalzato anche sulla romantica proposta di matrimonio per la compagna Eleonora Di Miele. Da allora, nessun aggiornamento sulla data delle nozze: “Io il mio l’ho fatto, per la data però siamo molto impegnati; forse il prossimo anno si farà…”.

Toccante sul finale di intervista il ricordo di un grande amico, collega e uomo: Pietro Genuardi; ha condiviso il set con Luca Ferrante ma, come rivelato dall’attore, già da anni avevano costruito uno splendido rapporto d’amicizia. “Pietro lo conoscevo da 18 anni, era una persona che non passava inosservata; a chiunque ha avuto il piacere di conoscerlo ha lasciato un segno indelebile, generoso come lui…”.

Perché Il paradiso delle signore oggi non va in onda?/ Quando torna e anticipazioni finale di stagione