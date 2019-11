Luca Filippo Carlo Battisti, chi è il figlio di Lucio/ “Le canzoni di mio padre non possono finire all’asta”

Luca Filippo Carlo Battisti, chi è il figlio del grande Cesare: una vita per la musica e nel ricordo del padre. Nato il 25 marzo del 1973 dall’amore tra Lucio e Grazia Letizia Veronese, Luca Filippo Carlo è l’unico figlio della coppia ed è stato fortemente influenzato dalla famiglia per ciò che concerne la musica: il padre cantante e la madre paroliera, una casa colma di arte e canzoni. Seguire le loro orme è stato pressoché naturale, dunque, con il 46enne che è stato a lungo conosciuto con il nome d’arte di Lou Scappato. A differenza del papà, ha deciso di dedicarsi sulla musica rock ed è stato frontman del gruppo Hospital, fondato nel 2000 e con all’attivo diversi dischi. Sostenuto dalla madre, Luca Filippo Carlo Battisti è stato accompagnato proprio da Grazia Letizia Veronese al primo incontro con l’etichetta Bmg, a testimonianza del grande legame tra i due e sulla fiducia del genitore nelle capacità dell’artista.

Lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, Luca Filippo Carlo Battisti è finito al centro dell’attenzione mediatica per la causa alla società che detiene i diritti delle storiche canzoni di Lucio Battisti, che lo ha visto protagonista insieme alla madre Veronese. «Le canzoni di mio padre non possono finire all’asta e quindi nella mani di chiunque», le sue parole a proposito della causa che lo vedeva opposto alla Edizioni Musicale Acqua Azzurra. I due eredi dell’interprete di Acqua Azzurra e Mi ritorni in mente si sono sempre opposti alla diffusione in rete di qualsiasi brano e alcuni contenziosi sono ancora in corso. Questa sera a Una storia da cantare in programma un grande omaggio all’indimenticato artista di Poggio Bustone, con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero affiancati da decine di artisti per ricordare uno dei simboli del Novecento italiano. E Luca Filippo Carlo Battisti è sicuramente tra quelli che può raccontare meglio chi era il grande Lucio…

