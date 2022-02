Luca Gallo, presidente Reggina colpito da malore/ “Condizioni molto preoccupanti”

Versa in condizioni fisiche preoccupati il presidente della Reggina Calcio, Luca Gallo. Come fatto sapere dalla stessa società di calcio calabrese, il patron è stato colpito da un “grave malore”, aggiungendo attraverso una nota che “Al momento le sue condizioni destano molta preoccupazione. Nelle prossime ore verranno forniti ulteriori aggiornamenti riguardanti l’evolversi della situazione”. L’imprenditore romano di origini calabresi è presidente della Reggina da poco più di tre anni, dal 10 gennaio del 2019, e non è ben chiaro cos’abbia subito lo stesso, se un infarto, un ictus o altro.

Non è da escludere che il tutto sia collegato al tragico lutto che ha colpito Luca Gallo nelle ultime ore, visto che due giorni fa gli era venuta a mancare la madre. La perdita della sua cara non gli aveva comunque impedito di presenziare sabato pomeriggio allo stadio Granillo per la sfida interna contro il Crotone, derby calabrese vinto proprio dagli amaranto allenati da Stellone, tornati a vincere dopo un periodo di appannamento, che aveva obbligato la dirigenza a cambiare tre allenatori, esonerando prima Aglietti e poi Toscano.

REGGINA, PRESIDENTE LUCA GALLO COLPITO DA MALORE: “E’ ANDATO AL FUNERALE DELLA MADRE POI…”

Maurizio Insardà, in occasione della trasmissione Passione Amaranto su RegginaTv, ha spiegato che Luca Gallo è stato al funerale della madre, poi le cose sono peggiorate: «Ha avuto un malore subito dopo e poi le condizioni sono peggiorate. Stiamo cercando di capire se è a casa o è stato portato in ospedale. Non è una cosa leggera, al momento è meglio non dare ulteriori dettagli».

Tantissimi i messaggi di stima e di incoraggiamento giunti all’indirizzo del patron del club calabrese che milita in Serie B in queste ultime ore, a cominciare da quello di Giuseppe Falcomatà, primo cittadino di Reggio Calabria, che attraverso il proprio profilo social ha scritto: “Forza Presidente Luca Gallo! tutta Reggio Calabria ti è vicina in questo momento difficile”. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

