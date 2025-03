Grande Fratello, Luca Giglio innamorato di Yulia Bruschi: “Se avesse un altro? Batosta”

La storia d’amore nata all’interno della Casa del Grande Fratello tra Luca Giglio e Yulia Bruschi continua ad essere al centro dell’attenzione ed in queste ore mentre da un lato il concorrente del GF si è confidato con Shaila Gatta sui suoi sentimenti per la modella, Yulia è stata di nuovo beccata dai paparazzi di Chi insieme al suo ex fidanzato Simone. Scendendo nel dettaglio da giorni la ragazza è al centro del gossip per il presunto ritorno di fiamma con il suo ex ragazzo, se ne è dibattuto in una scorsa puntata e Giglio non aveva mai messo in dubbio la fiducia su Yulia. E nelle scorse ore parlando con Shaila Gatta lo ha ribadito che di Yulia ha piena fiducia e che si fida del loro amore.

E subito dopo ha aggiunto che se scoprisse che Yulia Bruschi ha un altro per lui sarebbe un duro colpo. Prima ha ammesso di non vedere l’ora di uscire e poi Luca Ciglio ha aggiunto che è un rapporto a distanza a maggior ragione se nato nella Casa del Grande Fratello è tutt’altro che facile: “Io voglio bene a Yulia, ma è una persona che ho conosciuto da due mesi e mezzo, ma è già nato l’amore. Se dovesse finire adesso sarebbe una batosta enorme perché io sono innamorato”.

Luca Giglio confessa di amare Yulia Bruschi: lei beccata di nuovo insieme all’ex fidanzato Simone

Durante la sua confessione al Grande Fratello con Shaila Gatta, Luca Giglio ha ammesso di essere innamorato di Yulia Bruschi ma di non poterla controllare e influenzare non solo perché all’interno della Casa ma anche e soprattutto perché non ama tenere sotto controllo le persone. Dall’altra parte però il magazine Chi ha beccato nuovamente Yulia Bruschi in compagni dell’ex fidanzato Simone, le foto non sono compromettenti ma testimoniano il fatto che la modella trascorre molto tempo con lui. Nel frattempo questa sera andrà in onda una nuova puntata, lunedì 3 marzo 2025, del Grande Fratello: si parlerà anche di questo argomento?