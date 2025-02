La scorsa puntata del Grande Fratello non ha tradito le aspettative in termini di emozioni e colpi di scena, salvo un’eccezione che sta alimentando il dibattito sul web. Jessica Morlacchi nuova finalista, Iago Garcia eliminato, diversi dibattiti tra studio e Casa per questioni subentrate nelle ultime settimane; insomma, sembrava non essere sfuggito nulla alla narrazione della diretta della 34esima puntata del reality. Eppure, dal web segnalano come un tema ‘caldo’ non sia invece stato trattato: il rapporto tra Luca Giglio e Yulia Bruschi con quest’ultima al centro dei rumor per il presunto riavvicinamento all’ex fidanzato Simone Costa.

Helena Prestes protetta dagli autori del Grande Fratello? La rivelazione di Zeudi Di Palma/ Scatta censura

Come racconta 361Magazine, in rete non sarebbero stati in pochi a notare come l’ultima puntata del Grande Fratello abbia ‘glissato’ sulle ruggini sentimentali tra Luca Giglio e Yulia Bruschi; il primo ancora in gara, la seconda uscita da diverse settimane. Sulla questione sarebbe stata allertata anche Deianira Marzano, esperta di gossip, che sulla questione ha offerto una particolare rivelazione: “Gli hanno parlato in privato e si è fatto venire le mosse a terra; per evitare che lasciasse il gioco proprio sul finale hanno deciso di lasciare la questione in sospeso”.

Stefania Orlando rientra al Grande Fratello dopo l'uscita momentanea/ "Non è accaduto niente di preoccupante"

Yulia Bruschi esclude il ritorno di fiamma per Simone Costa e sul confronto con Luca Giglio…

Dunque – come riporta 361Magazine – secondo quanto riferito da Deianira Marzano, le voci su Yulia Bruschi sarebbero arrivate privatamente al diretto interessato, Luca Giglio, con una reazione tutt’altro che pacata. Ma il concorrente avrebbe davvero lasciato il Grande Fratello se l’argomento fosse stato trattato nel corso della diretta? Ovviamente non è dato sapere se sia realmente questa la versione dei fatti, nel frattempo insistono le voci a proposito del presunto flirt di Yulia Bruschi con Simone Costa – ex fidanzato – a dispetto della liaison instaurata proprio nel reality di Canale 5 con Luca Giglio.

Maika Randazzo asfalta Shaila e Lorenzo: "Velo pietoso!"/ "Martina e Francesca a Uomini e Donne? Penso che…"

Intanto, come riporta Fanpage, proprio ieri sera Yulia Bruschi aveva dato la sua versione dei fatti nel merito dell’assenza nell’ultima puntata del Grande Fratello; parole necessarie anche per smentire in maniera perentoria il ritorno di fiamma per l’ex fidanzato Simone Costa: “Stasera non sarò in puntata ma non per volere mio ma per questioni di rotazione degli ex concorrenti”. Resta sullo sfondo la versione, particolarmente opposta, di Deianira Marzano che ha invece posto l’accento su una reazione scomposta da parte di Luca Giglio una volta appresi gli ultimi rumor.