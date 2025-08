Luca Giglioli e Yulia Bruschi sotto attacco dopo il Grande Fratello: "Adesso basta", l'ex gieffino tuona sui social

La coppia formata da Luca Giglioli e Yulia Bruschi torna nel mirino negli ultimi giorni. Il parrucchiere e la fidanzata sono finiti sotto attacco nelle ultime ore, dopo che alcuni utenti hanno commentato negativamente la relazione dei due, che non ha mai convinto del tutto dopo la nascita del sentimenti nella casa più spiata d’Italia. Il 31 marzo si è chiuso un capitolo che tutti noi conosciamo. Sono consapevole del fatto che per sei mesi sono stato e siamo stati nelle case di tutti gli italiani, ci avete visto emozionare, ridere, piangere, prendere delle decisioni che possono piacere e non piacere, però ricordatevi che voi non ci conoscete, se non tramite uno schermo o per quello che vi hanno raccontato o fatto vedere, ma non abbiamo mai parlato, non ci siamo mai presentati quindi fondamentalmente siamo sconosciuti l’uno con l’altro” lo sfogo durissimo di Luca Giglioli che non ci sta a mandare già ulteriori attacchi dopo le frecciatine raccolte già negli ultimi mesi.

Insomma, Luca Giglioli e Yulia Bruschi proseguono la loro relazione, nonostante i social più volte si siano scagliati contro la coppia nata al Grande Fratello. Già qualche mese fa Luca Giglioli, detto Giglio, aveva risposto agli haters che avevano commentato negativamente una foto senza veli della ragazza.

Luca Giglioli e Yulia Bruschi, la felicità dopo la bufera

Come ricorderanno i fan del Grande Fratello, Yulia Bruschi aveva lasciato anzitempo la casa del Grande Fratello, rinunciando alla possibilità di andare avanti nel reality di Canale Cinque dopo che l’ex fidanzato l’ha denunciata.

Fuori dalla casa più spiata d’Italia, però, Luca Giglioli e Yulia Bruschi hanno proseguito la loro relazione, non senza qualche intoppo ma con idee assolutamente chiare. Una delle tante storie nate nella casa del Grande Fratello e che sembra avere tutte le carte in regola per andare avanti in serenità.