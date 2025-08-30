Luca Guadagnino e la t-shirt con la scritta indossata nella giornata odierna al Festival del cinema di Venezia: il curioso significato della maglietta

Fa discutere e incuriosire la t-shirt indossata da Luca Guadagnino per il suo ritorno al Festival del Cinema di Venezia. Giunto in laguna per assistere alla proiezione del suo ultimo film, il regista si è presentato ai fotografi con una maglietta al cui centro campeggiava la scritta “No Dior, No Dietrich”. Il significato di questa frase non è altro che una sorta di dedica all’attrice tedesca Marlene Dietrich, una delle più grandi ammiratrici e sostenitrici di Christian Dior.

Marlene, infatti, non era solo una semplice appassionata della Maison, ma anche una cliente fedelissima, nonché persona vicina al couturier francese. Un legame davvero speciale, quello con la celebre casa di moda, basti pensare che negli anni cinquanta quando lavorò con Hitchcock impose la condizione di indossare solo e soltanto abiti Dior.

Luca Guadagnino, la storia dietro la t-shirt con la scritta al Festival del Cinema di Venezia

Una curiosa richiesta per il celebre regista, che rimase stupito ma comunque accettò. Così la scelta di Luca Guadagnino torna a far discutere, proprio perché ci riporta a questa vecchia e curiosissima storia cinematografica. Nel suo caso, tuttavia, la scelta della maglietta può essere stata abbastanza casuale, al di là dell’omaggio alla celebre attrice.

C’è chi, comunque, tra gli addetti lavori vede un riferimento al suo rapporto con Jonathan Anderson, al quale si affida per i costumi di ogni suo film. Insomma, l’ammirazione di Luca per il designer nordirlandese Jonathan è la stessa che Marlene Dietrich provava nei confronti di Dior. Così la notizia della t-shirt con la scritta sta facendo il giro del web in queste ore, stuzzicando la fantasia degli appassionati e soprattutto i curiosi che si chiedevano il perché di questa scelta. Svelato il mistero…

