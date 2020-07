Luca, il nuovo film della Pixar/ La Disney ambienta il film in Italia

Sul profilo Facebook Walt Disney Studios è stato annunciato “Luca” il nuovo film della Pixar. Il progetto è completamente ambientato in Italia e sarà un film ovviamente d’animazione. La pellicola sarà diretto da Enrico Casarosa e prodotto da Andrea Warner. Nel post leggiamo: “Porterà il pubblico in una splendida città costiera sulla riviera italiana. Luca trascorrerà un’estate davvero indimenticabile insieme ai suoi nuovi amici”. Non è da escludere che si decida di andare a valorizzare lo splendido scenario che ci offre la Liguria, visto che il regista è nato a Genova e ha sempre dimostrato grandissimo amore per la sua patria. In un anno particolare per il turismo, nella prima estate post lockdown da Covid, forse questo potrebbe essere un modo per veder ripartire finalmente il nostro paese.

Luca, il nuovo film della Pixar: regia di Enrico Casarosa

Ma chi è Enrico Casarosa alla regia di Luca il nuovo film della Pixar? Nato a Genova il 19 ottobre del 1970 si è trasferito a 20 anni a New York per studiare alla School of Visual Arts and Illustration all’interno del famosissimo Fashion Institute of Technology. Ha iniziato la sua carriera come storybord artist per i due capolavori della Blue Sky Studios, L’era Glaciale e Robots. Inoltre è stato anche designer di alcune importanti serie televisive per Disney Channel. Ha iniziato poi a lavorare per la Pixar nello stesso ruolo, lavorando in film come Cars Motori ruggenti, Ratatouille e Up. Ha debuttato come regista nel 2011 con La Luna, cortometraggio con il quale ha partecipato alla note degli Oscar nella categoria appunto dedicata agli stessi.



