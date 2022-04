Luca Jurman, appello a Lorella Cuccarini/ “Non sminuire i coristi ad Amici 21!”

Amici 21, Luca Jurman interviene su Aisha Maryam e il guanto di Anna Pettinelli: il messaggio per Lorella Cuccarini

Alla vigilia del 4° serale, previsto per il 9 aprile 2022 su Canale 5, esplode un nuovo caso mediatico ad Amici 21, che coinvolge Aisha Maryam, la sua insegnante Lorella Cuccarini, l’insegnante di canto avversa Anna Pettinelli e l’ex insegnante storico della scuola, Luca Jurman.

La cantante nonché anima black e pupilla di Lorella Cuccarini nel talent, per il nuovo appuntamento serale del talent di Maria De Filippi, è chiamata al guanto di sfida che la schiera contro Albe al secolo Alberto La Malfa, come voluto dall’insegnante di canto e voce Rds, Anna Pettinelli. Il motivo alla base del guanto ai danni di Aisha? A detta della speaker radiofonica, Aisha sarebbe da definirsi come una brava corista che non eccelle in fatto di interpretazione, qualità in cui invece al confronto con la cantante eccellerebbe il cantante di Millevoci (singolo certificato disco d’oro FIMI). Ma la motivazione alla base del nuovo guanto, intanto, scatena il post adirato di Luca Jurman (collega storico di Lorella Cuccarini), che su Facebook muove la nuova polemica su Amici 21, al grido di “Ma siamo impazziti?”: “INTERPRETE” …”CORISTA”….?? NOOO….DAI….NON VOGLIO CREDERE CHE NESSUNO ABBIA DETTO NULLA A RIGUARDO!! MA SAPETE QUANTI GRANDI CANTANTI HANNO INIZIATO LA LORO CARRIERA COME “CORISTI”?? MIGLIAIA IN TUTTO IL MONDO!” .

Da qui, quindi, un appello pubblico di Luca Jurman lanciato indirettamente all’insegnante di Aisha Maryam nonché storica pupilla e collaboratrice in Portami via -un featuring esibito a Un disco per l’estate (1995)- Lorella Cuccarini.

L’appello di Luca Jurman a Lorella Cuccarini di Amici 21

L’appello di Luca Jurman di fatto si concretizza nelle seguenti parole indirizzate a distanza a Lorella Cuccarini, quando ormai mancano poche ore al quarto serale di Amici 21, ovvero l’ex insegnante di Amici chiede alla più amata dagli italiani di aiutarlo a stigmatizzare il messaggio secondo cui “Un corista” sia da considerarsi un non-artista e quindi un cantante di serie C: “Perché il corista in questo paese è considerato un non artista? È anche una gavetta per diventare solista. Per fare il corista devi avere conoscenza di tutti i generi, conoscere tutto per interpretarlo bene. Ci sono coristi che sono molto più bravi tecnicamente dei solisti. Dicono che il corista è quello che non arriva, che non interpreta. Se non dai emozioni allora sei ‘un semplice corista‘. Alex Baroni (quindi cita lo storico allievo) ha fatto il corista prima di andare a Sanremo!”. E il monito di Luca Jurman, rispetto al caso Aisha Maryam esploso ad Amici 21, poi si conclude con testuali dichiarazioni che sanno di contestazione inferta ad Anna Pettinelli: “Siccome mi conosce bene e io in un certo modo la conosco e so che è una grandissima professionista. Non far passare quel messaggio che il corista è così… almeno tu dì qualcosa! Mi rivolgo a te se per caso guarderai questo video. In nome dell’arte che hai sposato e tante volte rappresentato. Per favore non far passare questo messaggio, che sai benissimo che è sbagliato“.

Insomma, viste le premesse, il 4° serale di Amici 21 si preannuncia a dir poco infuocato…













