Luca Jurman, arriva la replica a LDA/ S’infiamma la polemica su Amici 23!

Amici di Maria De Filippi, s’infiamma la querelle su talent show tra LDA e Luca Jurman

Si fa infuocata la polemica online sollevatasi su Amici 23 e a cui si aggiunge LDA, che in particolare vede in origine Luca Jurman lanciare una serie di critiche via social sul talent show dove in passato copriva il ruolo di insegnante di canto. Luca D’Alessio in arte LDA esordiva al debutto TV nell’industria musicale come concorrente cantautore all’edizione del talent show in onda sulle reti TV e streaming, Amici 21 di Maria De Filippi, e alla recente menzione critica del programma da parte di Luca Jurman, di recente, poi, replicava al produttore, vocal coach ed esperto di musica. In replica ai recenti attacchi social in cui Luca Jurman taccia il talent show, tra le altre critiche, di consentire in una gara di canto l’uso di effetti speciali come l’autotune, equiparandolo in proporzione all’irregolarità del doping negli sportivi per lo sport. Ma non solo. L’accusa al talent é inoltre di riservare un trattamento speciale ad alcuni competitor a dispetto di altri, con la mention di alcuni favoriti come i figli d’arte di Amici 22 e Amici 23, Angelina Mango e Holden.

Nel suo intervento di reazione avversa, LDA difende la produzione di Amici e la categoria di appartenenza dei figli d’arte, sottolineando che a fare il cantante non sia la sola voce, ma una serie di fattori, per poi attenzionare i meriti dei figli d’arte avvicendatisi nella storia del talent show, incluso se stesso.

La risposta social di Luca Jurman, a LDA

“Caro LDA, ci ho messo un po’ per rispondere alle tue storie- esordisce quindi nel suo intervento di controreplica Luca Jurman- , ti riconosco che sei il primo a esporti pubblicamente e se lo hai fatto il mio messaggio non é arrivato al giusto obiettivo…. non ho nulla contro i figli d’arte… non interessa di chi uno é figlio…come ho già scritto la frase “figli e figliastri” é un proverbio sulle ingiustizie“. Luca Jurman, nel nuovo post di intervento su Instagram in cui s’infiamma la polemica da lui stesso avviata, non riesce a capacitarsi del motivo che abbia spinto LDA a replicargli in rete e in aggiunta si chiede come l’occhio pubblico possa accettare che ad un talent show come Amici sembri passare il messaggio che nel canto “l’intonazione sia un concetto antico”. Per l’ex insegnante di canto ad Amici diventa un “dovere etico parlare”, esprimendo via social il proprio dissenso generale maturato anche verso la realtà attuale dell’industria musicale dove, a suo avviso, il talent show é un riflesso della stessa. In particolare si é radicato il luogo comune, da abbattere, secondo cui che il volume di ascolti sulle piattaforme digitali faccia l’artista, il cantante, autore, musicista in musica, anche a dispetto del talento vocale e le competenze tecniche. Quindi l’ex Amici invita LDA ad un confronto via social, con lui, chiarendo di non essere comunque contrario all’uso dei correttori in musica come Autotune e Melodyne, seppur ritenendoli degli strumenti sleali da usare in una competizione fondata sulla performance canora e quindi vocale, per il circuito competitor parallelo di ballo, il canto.











