Luca Jurman attacca Amici “No talent, ma gavetta vera!“/ Il ricordo di Alex Baroni

Luca Jurman ricorda il pupillo Alex Baroni: la critica ai talent non risparmia Amici

La settimana Santa in corso, alla vigilia della Pasqua del 17 aprile 2022, è segnata dal ricordo di Alex Baroni, di cui tra gli altri artisti oltre Giorgia, rende ora memoria l’insegnante di canto storico, Luca Jurman. L’esperto di musica pubblica in queste ore un post su Facebook, volto a ricordare il talento cristallino della vocalità e la predisposizione alla musica di Alex Baroni. E per l’occasione l’ex prof di Amici muove anche una critica velata ai talent, incluso il format di Maria De Filippi (alla vigilia del quinto serale di Amici 21), un gesto social che intanto divide l’opinione del web e per cui non mancano contestazioni.

“ECCOCI QUI, ORA SONO 20! -esordisce Luca Jurman nel post del momento, dedicato al ventennale della morte di Alex Baroni-. ALLORA NON C’ERANO I TALENT, C’ERA LA GAVETTA, QUELLA VERA! ANZI, MOLTO PROBABILMENTE UN ALLIEVO COME LUI, A CUI AVEVO INSEGNATO PER 11 ANNI PER CANTARE “ALL’AMERICANA” , NON SAREBBE NEMMENO STATO PRESO OGGI IN UN TALENT, TROPPI “SVISI” (più correttamente virtuosismi e riff&runs)!”. Poi, il post dell’ex insegnante di canto ad Amici di artisti del calibro di Silvia Olari, Valerio Scanu e Alessandra Amoroso torna all’attacco dell’insegnante in carica ad Amici 21, Anna Pettinelli, che di recente ha messo in discussione l’ultima cantante uscente dal talent di Maria De Filippi, Aisha Maryam, definendola “una corista” e quindi una “non-interprete, cantante”: “O FORSE SÌ, MA PER FARE IL “CORISTA” (dichiara Luca Jurman, certo che un talento come Alex Baroni ispirato al bel canto all’americana oggi passerebbe inosservato nella tv made in Italy e non solo-. COME SPESSO INSIEME ABBIAMO FATTO IN DISCHI, PROGRAMMI TELEVISIVI ETC ETC.”. Infine, nel ricordo in memoria del pupillo Alex Baroni, Luca Jurman tiene a fare un sentito ringraziamento indirizzato ad una “voce fuori dal coro”, che ha creduto nel talento di Alex Baroni: “RINGRAZIO IL PRODUTTORE CHE HA AVUTO LE “PAL**” PER FREGARSENE DI TUTTO E AVERCI CREDUTO, MARCO RINALDUZZI! Alex studiava e non cercava conferme, sapeva che doveva eccellere, che bisognava fare esperienze cercare di dare sempre il massimo, non il minimo!! Ciao Alex. Luca”.

Il messaggio di Luca Jurman, oltre a voler ricordare il talento di Alex Baroni, muove un’ampia contestazione al mondo dell’industria musicale made in Italy, senza risparmiare i talent show. Tuttavia, il post di tributo scatena, intanto un’accesa polemica su Facebook, che taccia Jurman di sminuire i talent, riducendoli ad “una scorciatoia” per un artista che voglia muovere i primi passi nella musica, rispetto alla “gavetta”. “Ma perché sempre tirare in ballo i talent come se fossero il bidone della spazzatura???- si chiede un utente, tra i detrattori del post di Luca Jurman-. Credo che tutto, come sempre , sia relativo. Emma è uscita da un talent e da molti è apprezzata ….Stash è uscito da un talent e non mi pare sia da buttar via. Ognuno ha il suo percorso e penso sia giusto non avere pregiudizi e rispettare il percorso di tutti”. E prontamente arriva la replica dell’ex Amici: “Ma perché non leggi il senso delle cose???”.

Il cantautore e artista di Cambiare di cui scrive Luca Jurman, Alex Baroni, si spegneva 20 anni fa, il 13 aprile 2022, in seguito ad un tragico incidente stradale subito il 19 marzo 2022. Il cantante era a bordo della sua moto, quando finiva vittima di un tamponamento con un automobilista che era alle prese con una curva, sulla circonvallazione Clodia di Roma. Alex Baroni, in seguito all’incidente, veniva ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Santo Spirito di Roma, dove moriva tre settimane dopo l’accaduto. L’anno precedente, chiudeva la sua relazione con Giorgia, che in queste ore gli rende tributo con un tweet struggente, che commuove il popolo del web: “‘Figlio, fratello, amico, compagno, e Artista irripetibile, il tempo non cancella niente'”.

