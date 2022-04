Luca Jurman attacca Cuccarini, Zerbi e Pettinelli “Amici? Ecco perché non devono insegnare”/ “All’estero…”

Luca Jurman e il commento su Amici 21

La ventunesima edizione di Amici sta per concludersi con la finalissima che si svolgerà tra qualche settimana e che porterà alla vittoria uno dei concorrenti ancora in gara. In vista di quel momento, torna a parlare della scuola di Amici l’ex insegnante di canto Luca Jurman. Quest’ultimo lasciò la scuola nel 2011 ed è stato uno degli insegnanti che ha puntato sul talento di Alessandra Amoroso e Marco Carta. A distanza di anni, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Jurman ha parlato dell’attuale edizione in onda.

Secondo Jurman, in Italia, ci sono tanti giovani talenti che, tuttavia, non riuscirebbero ad emergere per i giudizi che ricevono nei vari talent. “Siccome a giudicare e a valutare i talenti ci sono persone non in grado né di fare i giudici né i docenti, è ovvio che per la paura di essere eliminati da chi è privo di competenze”, spiega Jurman secondo il quale tali talenti “non si presentano neanche ai casting e questo è un peccato”.

Luca Jurman: il giudizio su Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

Luca Jurman, nel corso dell’intervista, spiega come nei talent esteri, a ricoprire il ruolo di giudici ci sono artisti del calibro di Tom Jones e Jennifer Hudson, “mentre in Italia, ad Amici, ci sono Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini...”. Poi parla anche di Rudy Zerbi che, da anni, ricopre il ruolo di insegnante di canto ad Amici:

“Rudy Zerbi lo conosco da 30 anni ma la nostra amicizia si è rovinata da quando è entrato a gamba tesa in tv. Secondo me essere un personaggio televisivo era quello che voleva fare realmente nella vita”. E sulla Pettinelli conclude così: “Va bene per esprimere un’opinione ma non come insegnante di canto”.

