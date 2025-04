Ancora una volta Luca Jurman si scaglia contro Amici di Maria De Filippi. Tempo fa, il cantante era uno dei professori del programma, ma da quando non lavora più nella scuola di Canale 5 ha iniziato ad attaccare il talent senza sconti e dopo aver affossato Antonia e Rudy Zerbi alla fine del quinto serale, stavolta ha demolito anche il duetto di TrigNO e Nicolò, i quali hanno cantato una canzone di Raffaella Carrà. Andiamo a scoprire cos’è successo.

Per la seconda volta Nicolò e Trigno si sono esibiti in un duetto, soprattutto dopo l’incoraggiamento di Amadeus nel farli lavorare insieme. Così, nell’ultimo serale di Amici 24 i due hanno portato sul palco un medley con tutti i brani più famosi di Raffaella Carrà, ma stavolta i responsi non sono stati dei migliori. Ad esempio, Cristiano Malgioglio non ha apprezzato l’esibizione dicendo che Anna Pettinelli ha assegnato dei pezzi poco adatti ai due. Non solo, anche Luca Jurman ha detto la sua al di fuori dal programma e lo ha fatto tramite una diretta web dove non ha risparmiato nessuna parola.

Luca Jurman contro Amici 24: “Che c***o state facendo?“

Come ha reagito Luca Jurman all’ultimo serale di Amici di Maria De Filippi? Le sue parole nella diretta Instagram sono state feroci: “Ma dai, ragazzi! È uno sketch, non può essere vero. No, ragazzi, dai… veramente“, ha detto riferendosi a Nicolò e TrigNO dopo l’esibizione su Raffaella Carrà. Poi ha continuato definendo Amici 24 come un programma “travestito” da Zelig: “Che c***o state facendo? Siete pazzi e fuori come dei balconi. È una m***a. Andrebbe tirata via tutta sta roba. Non siamo alla sagra della salsiccia. Ditemi il senso“. Successivamente ha dichiarato di non aver mai visto cadere così in basso il programma: “Perché sti ragazzi si prestano a questa trashata di bassissimo livello?“