Luca Jurman si scaglia contro Elettra Lamborghini ad Amici 23/ “Ma è una presa per il cu*o? Chi è Beyoncé?”

Luca Jurman contro Elettra Lamborghini ad Amici: ecco cosa è successo

Luca Jurman è tornato a fare polemica su Amici, come ha fatto spesso nel corso degli ultimi mesi senza peli sulla lingua. L’ex insegnate del talent show aveva già ciritcato alcuni ex allievi come Alessandra Amoroso, Angelina Mango e alcuni aspetti del programma condotto da Maria De Filippi.

Questa volta, l’insegnate si scaglia contro Elettra Lamborghini soprattutto per come è stata presentata nel talent show: ” Da una cantante, conduttrice e artista multiplatino da 1.6 miliardi di stream nel mondo“. Jurman si infuria sui social: “Ma è una presa per il cu*o? Una presentazione così… Ma chi è, Beyoncé?”. Poi ha aggiunto che sarebbe meglio smetterla con tutta “questa roba da Grande Fratello o Temptation Island”. Conclude con la stoccata finale: “Ma per che cosa? Diciamolo, perché se andate a vedere YouTube non ci sono così tanti stream… Non ci posso credere, questa è una grande presa per il c*lo”.

Luca Jurman contesta Angelina Mango come vincitrice del Festival di Sanremo 2024

Giorni fa, Jurman ha contestato il risultato dell’intelligenza artificiale che ha dato Angelina Mango per vincitrice a Sanremo 2024: “Non mi piace questo modo d’agire…-chiosa l’esperto di musica, cantante, producer, musicista, jazzista, vocale coach-, è un modo molto all’italiana così di fa sta roba qua che non mi piace proprio… lo trovo di bassissimo livello …adesso c’è addirittura l’intelligenza artificiale che sta stipulando una classifica per i probabili vincitori secondo un algoritmo…”

E ancora: “Qualcosa che viene misurato… ovviamente le canzoni, non da un punto di vista di bellezza oggettivo. Ma sulle

preferenze… l’andamento degli streaming e nelle classifiche dell’artista…” ha affermato Luca Jurman secondo cui sarebbe rischioso fare pronostici “a scatola chiusa”: “Angelina Mango al primo posto con un punteggio di 8,6… Ma manco è stato ascoltato il brano…” ha concluso.











