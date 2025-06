Luca Jurman e Trigno: botta e risposta dopo Amici

Luca Jurman, ex insegnante di Amici, durante ogni edizione del programma commenta il talento dei vari allievi che provano a trasformare la passione per la musica in un vero lavoro. Durante l’edizione che si è conclusa con la vittoria del ballerino Daniele Doria, Jurman ha spesso criticato Trigno, il vincitore della categoria canto che, in finale, ha battuto Antonia. I miglioramenti avuti da Trigno e notati non solo dalla sua insegnante Anna Pettinelli, ma anche dagli altri professori, non hanno convinto Luca Jurman che, al termine della finale di Amici, ha ricevuto la risposta di Trigno.

Dopo aver ripreso il possesso dei suoi social, infatti, Trigno ha risposto alle critiche di Jurman invitandolo al suo concerto. Oggi, di fronte a quell’invito, arriva una nuova risposta dell’ex insegnante della scuola di Maria De Filippi.

Le parole di Luca Jurman su Trigno

“Con tutto il rispetto per te come persona, ti ringrazio ma mi sono trovato ad ascoltare e valutare tutto l’anno molte esibizioni tue e di altri ragazzi senza purtroppo un’evidente capacità canora sia tecnica che realmente interpretativa […] mi scrivi che mi inviti ad un tuo concerto, e dimmi, per fare cosa? Visto l’invito ti chiedo, per ascoltarti senza post produzione? Spero tu decida di studiare invece di fare prematuramente concerti, come purtroppo questo sistema malato vi ha portato a credere di potere davvero sostenere. Quando e se sarai pronto per tenere dei concerti e non degli show post Talent, allora accetterò con piacere un tuo futuro invito”. Con queste parole, Luca Jurman ha risposto all’invito di Trigno.

Infastidito dall’accaduto, l’ex insegnante di Amici ha poi fatto una diretta Tik Tok durante la quale ha svelato il proprio stato d’animo di fronte all’invito del cantante. “L’invito di Trigno era un’ovvia provocazione! Dovermi trovare a parlare di un messaggio arrogante, sbruffone che è stata fatta nei miei confronti e io ho risposto in maniera educata, ma con molta verità e sincerità e dover rispondere a chi dice che io ho attaccato un ragazzo. Io non ho attaccato nessuno, se vai in un talent in cui si parla di musica e carriera è ovvio che sei soggetto a critiche. Sono critiche costruttive per far capire a questi ragazzi che devono studiare, fanno concerto senza neanche essere preparati, non hanno la gavetta”,

