Luca Laurenti sempre più vicino a Tale e Quale Show 2025: in corso una trattativa per portarlo nel programma

Dopo le parole della celebre spalla di Paolo Bonolis, dalle parti di Tale e Quale Show hanno deciso d fare sul serio. Luca Laurenti sarebbe infatti la grande tentazione di Carlo Conti per la nuova edizione del programma e varietà di Rai1. Già lo scorso anno Luca fece un’incursione nel programma del primo canale, strappando applausi e consensi da ogni angolo, visto che le sue doti artistiche non sono certo nuove.

E l’indiscrezione delle scorse ore ci parla di una trattativa già scattata tra Luca Laurenti e la produzione dello show di Carlo Conti, che sarebbe pronto ad abbracciare Luca nella nuova edizione del programma che come da tradizione tornerà sul piccolo schermo in autunno, a settembre inoltrato.

Qualche giorno fa Luca Laurenti si era espresso così sulla possibilità di partecipare al format: “Quando si canta, si canta. Tutte le cose che faccio, le faccio con lo spirito di bambino. Se mi chiamano, io ci vado”.

Trattativa in corso per Luca Laurenti a Tale e Quale Show

Rispetto agli ultimi anni l’annuncio del cast di Tale e quale show è in ritardo di qualche giorno. E non è da escludere che il motivo principale sia proprio la grande idea di portare Luca Laurenti nel programma di Rai1.

Deianira Marzano nelle scorse ore ha aggiornato i suoi follower, svelando la trattativa: “E’ in corso una trattativa lampo per provare a portare Luca a Tale e Quale Show, un vero e proprio corteggiamento”. Vedremo se andrà a buon fine ma sembrano esserci tutti i presupposti per un lieto fine.

Tra i concorrenti papabili della prossima edizione di Tale e Quale Show, Novella 2000 ha avanzato anche altri nomi illustri, come quelli di Beppe Quintale, Shaila Gatta, Jonathan Kashanian, Samuel Peron, Manuela Villa, Le Donatella, Guenda Goria e svariati altri nomi.

