Luca Laurenti, chi è: l'amore con la moglie Raffaella Ferrari e i due figli, Serena e Andrea. A lei lo lega un "amore libero", come ha confessato

Se in tv siamo abituati a vederlo sempre in coppia con Paolo Bonolis, nella vita privata Luca Laurenti ha in realtà una bella famiglia che ama particolarmente. Nel 1990 Luca è diventato papà della sua prima figlia, Serena. Ha poi conosciuto Raffaela Ferrari, di professione avvocato, che è diventata sua moglie: i due insieme hanno avuto un figlio, Andrea, nato nel 1997. Raffaella e Luca sono convolati a nozze nel 1994: a presentare la coppia sarebbe stato Paolo Bonolis, ma sono pochi i dettagli sul loro primo incontro e sull’amore che li lega. Luca, infatti, è molto riservato e raramente ha parlato della moglie. In alcune occasioni, però, si è lasciato andare a qualche confessione.

Salvatore Esposito presto sposerà Paola Rossi: "La amo dal 2014"/ "Vogliamo avere figli"

A quanto pare, Raffaella Ferrari avrebbe portato una nuova gioia nella vita di Luca Laurenti, che in passato ha sofferto di diverse paure, tendenti alla depressione. “Con Raffaella me ‘so risolto. Mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia” ha rivelato il conduttore e comico. La donna avrebbe dunque portato nella sua vita una nuova luce: poco dopo averla conosciuta, infatti, ha deciso di sposarla. Era il 1994 quando i due sono convolati a nozze e tre anni più tardi è arrivato il figlio Andrea.

Max Giusti, nel 2009 le nozze con la moglie Benedetta Bellini/ "Non sono geloso, mi fido di lei"

Luca Laurenti, chi è: alla moglie lo lega un “amore libero”

In passato Luca Laurenti ha parlato dell’amore che lo lega alla moglie Raffaella Ferrari come “libero”. Le dichiarazioni del comico fecero molto scalpore all’epoca: raccontò infatti che lo lega alla moglie un amore senza vincoli e che lei sarebbe stata libera di andare a letto con un altro senza gelosie da parte di lui. Le sue parole fecero molto discutere: da quel momento si parla del matrimonio di Luca Laurenti come un amore libero anche se il comico e conduttore non è più tornato sull’argomento.