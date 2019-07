LUCA LAURENTI RICORDA FABRIZIO FRIZZI/ Foto nostalgia: “che bei tempi”

Momento nostalgia per Luca Laurenti che su Instagram ha condiviso uno scatto in compagnia di Fabrizio Frizzi. La spalla destra di Paolo Bonolis nella foto è in compagnia dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi in occasione di una puntata speciale di “Avanti un altro – Pure di sera” andato in onda nell’estate 2017 in prima serata su Canale 5. Ad accompagnare la foto – ricordo una breve didascalia: “Che bei tempi” con tanto di emoticon con faccina triste e gli hashtag #avantiunaltro#fabriziofrizzi. Immediata la reazione e i commenti da parte dei follower di Laurenti che hanno voluto omaggiare e ricordare Fabrizio con splendide parole: “resterà sempre nei nostri cuori”, mentre c’è chi ha scritto :” Il nostro grande Fabrizio !!!!!!!”. Tra i vari commenti ci sono anche questi: “Indimenticabile” e quello di un utente che precisa “le belle persone se ne vanno”. (clicca qui per vedere la foto)

Luca Laurenti e Fabrizio Frizzi ad Avanti un Altro

Era l’8 giugno del 2017 quando Fabrizio Frizzi, allora conduttore de “L’Eredità” diretto competitor di Raiuno, arrivava come ospite speciale negli studi televisivi di “Avanti un altro – Pure di sera”, il game show di successo condotto da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti. In quell’occasione Frizzi aveva accettato di buon grado l’invito dei colleghi per una giusta causa: sostenere CE.R.S, una onlus impegnata a prestare assistenza domiciliare ai bambini affetti da grave disabilità. L’ennesimo gesto di solidarietà e di amore che un uomo come Fabrizio Frizzi ha sempre fatto in vita. Una puntata che riscosse un grandissimo successo e che venne anticipata su tutti i social del programma con “Stasera ne vedrete delle belle… Ad Avanti Un Altro… In primo visione stasera su CANALE 5”. Un ricordo commovente quello di Laurenti, che si unisce ai tantissimi ricordi fatti nel corso di questi mesi dagli altri colleghi ed amici del grande, grandissimo Fabrizio Frizzi.

