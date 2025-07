Luca Laurenti, intervistato da SuperGuidaTv, ha celebrato la storica coppia con Paolo Bonolis: “Non c’è un segreto, siamo noi stessi”.

Il mondo dello spettacolo è ricco di sodalizi che hanno scritto e ancora scrivono pagine di storia; dalla musica al cinema, passando per il piccolo schermo. Un esempio odierno ma che in realtà è un must da decenni è il duo composto da Luca Laurenti e Paolo Bonolis. Un connubio perfetto che ha senza dubbio favorito la consacrazione di ogni format televisivo caratterizzato dalla loro presenza, dal mix perfetto tra professionalità e ironia, eloquenza e irriverenza. Ora insieme arrivano anche al doppiaggio in occasione della prossima uscita de I Puffi – Il Film; Luca Laurenti, intervistato da SuperGuidaTv, è entrato nel merito del dualismo storico con Paolo Bonolis e dei segreti che si celano dietro una delle coppie più iconiche del mondo dello spettacolo.

“Segreto di una coppia vincente? Non c’è, la verità è che entrambi cerchiamo di essere sempre noi stessi”, inizia così Luca Laurenti a proposito del sodalizio con Paolo Bonolis sottolineando come la spontaneità e la naturalizza, senza costrutti forzati, sia il vero punto di forza della coppia. “Non abbiamo studiato recitazione, siamo come due amici al bar che si raccontano le cose”. Ed è effettivamente questo ciò che apprezza il pubblico; la familiarità con la quale si prestano al mezzo televisivo senza barriere, senza costruzioni ad arte; il vero spettacolo è proprio la cifra umana e artistica.

Luca Laurenti: “Io e Paolo Bonolis come una coppia aperta. Le lacrime per Maurizio Costanzo? Ero distrutto…”

“Paolo Bonolis l’ho visto forse più di mia moglie”, scherza così Luca Laurenti – sempre nell’intervista per SuperGuidaTv – per poi aggiungere: “Da quarant’anni è così, siamo come una coppia aperta…”. Inevitabile il quesito sul futuro di Ciao Darwin, più volte messo in discussione dal compagno di mille avventure per ragioni di fatica per un progetto particolarmente dispendioso dal punto di vista delle energie. “Ha ragione: iniziamo a registrare alle 19 e finiamo alle 2. Per me è più semplice perchè entro ed esco, per lui invece sono sette ore di seguito a parlare”.

Luca Laurenti, oltre alla celebrazione della coppia con Paolo Bonolis, si è espresso anche a proposito di un momento particolarmente doloroso condiviso con il pubblico televisivo. Ai tempi della triste scomparsa di Maurizio Costanzo destò infatti ulteriore commozione la sua reazione struggente, il suo pianto inconsolabile durante diverse interviste dedicate alla memoria del compianto giornalista. “…Avevo visto 10 minuti prima Maurizio passare col carro, quella cosa mi ha distrutto. Per me era come una persona di famiglia, per questo mi è venuto di piange”. La spalla di Paolo Bonolis – sempre per SuperGuidaTv – ha poi aggiunto: “Ho conosciuto un Maurizio che altri non conoscono, la sua tenerezza; spesso le persone appaiono in un modo ma poi sono altro”.