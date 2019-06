Luca Lotti: “Mi autosospendo da Pd”/ Caso Procure, passo indietro dell’ex ministro

«Mi autosospendo dal Pd»: questa la decisione di Luca Lotti dopo il caos Procure. L’ex ministro ha scritto una lunga lettera indirizzata al segretario Nicola Zingaretti per comunicargli la sua decisione, con la faccenda Csm che ha scatenato un terremoto all’interno del mondo dem. Ha fatto scalpore “l’immobilismo” di Zingaretti, con Carlo Calenda che ha pubblicamente chiesto perché «non l’abbia ancora cacciato». E anche Massimo Cacciari ad Adnkronos ha attaccato: «Intrallazzatori… E’ incredibile che Zingaretti non abbia ancora detto: ‘basta, fuori dalle palle’. In un partito che vuole cambiare le cose, gli intrallazzatori non ci possono stare. Punto. A prescindere dal rilievo penale». Ora è arrivata la mossa di Lotti, che scrive al governatore del Lazio: «Sono nato e cresciuto come uomo di squadra. E non so immaginarmi in altro ruolo. Per questo l’interesse della mia comunità, il PD, viene prima della mia legittima amarezza. Ti comunico dunque la mia autosospensione dal PD fino a quando questa vicenda non sarà chiarita».

LUCA LOTTI, LA LETTERA A NICOLA ZINGARETTI

Luca Lotti ha poi aggiunto: «Lo faccio non perché qualche moralista senza morale oggi ha chiesto un mio passo indietro. No. Lo faccio per il rispetto e l’affetto che provo verso gli iscritti del PD, cui voglio bene e perché voglio dimostrare loro di non avere niente da nascondere e nessuna paura di attendere la verità. Continuerò il mio lavoro con tanti amici in Parlamento per dare una mano contro il peggior Governo degli ultimi decenni che sta riportando l’Italia in crisi e mantenendo l’impegno che ho preso con 64.252 cittadini che mi hanno scelto nel collegio di Empoli e verso i quali provo rispetto. La verità è una sola e l’ho spiegata ieri: non ho fatto pressioni, non ho influito nel mio processo, non ho realizzato dossier contro i magistrati, non ho il potere di nominare alcun magistrato. Chi dice il contrario mente». E chiude rivolgendosi direttamente a Zingaretti: «Ti auguro buon lavoro, caro Segretario. E spero che – anche grazie al mio gesto – il Pd sia in grado di fare una discussione vera e onesta. Io sono innocente. E spero di cuore che lo sia anche chi mi accusa di tutto, senza conoscere niente».





