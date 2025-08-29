Luca Lucini, chi è la moglie: è sposato? L’amore tenuto lontano dalle telecamere e il retroscena che ha cambiato la sua carriera da regista.

Luca Lucini è conosciuto soprattutto per essere stato il regista di Tre Metri Sopra il Cielo, ma le sue produzioni sono tantissime, alcune di queste autoprodotte. Oggi, sappiamo essere uno splendido papà oltre che ad un meraviglioso marito. Tanti si chiedono chi è la moglie di Luca Lucini, ma la strategia adottata dal regista è molto chiara: mantenere la famiglia nella privacy più totale, per non intaccare in nessun modo la sua vita privata per via dei riflettori, ai quali è sempre esposto.

Fedez e la foto con La Russa e Santanchè: "Faremo qualcosa di devastante"/ Il rapper sgancia la bomba

Classe 1967, Luca Lucini è originario di Milano. Qui è nato sotto il segno del Sagittario e racconta di aver sempre avuto la grande passione di rimanere dietro alla telecamera, amando filmare quello che succedeva intorno a lui. Riguardo al suo percorso di studi, decide di prendere una laurea in Scienze Politiche all’Università Statale di Milano, ma dopo la conclusione del percorso si tuffa a capofitto nel girare cortometraggi da regista indipendente.

Scaletta concerto Drake a Milano, 29 agosto 2025/ Tutte le canzoni e gli ospiti

Luca Lucini, la carriera da Bennato e Pausini fino al grande schermo con il capolavoro degli anni 2000

Per specializzarsi ancor di più con la macchina da presa, Luca Lucini si trasferisce a Londra e inizia a lavorare a Talking Jazz, famoso show inglese. Torna in patria e si butta nel mondo della musica lavorando con Laura Pausini, Edoardo Bennato e Ligabue. La sua bravura lo porta a dirigere poi il film di Federico Moccia, Tre Metri Sopra il Cielo, diventato un cult assoluto dei primi 2000. Apprezzatissimo anche il suo film “Oggi sposi” con Luca Argentero. Cosa si sa, invece, della vita privata di Luca Lucini? Prima di tutto bisogna dire una cosa: il regista è estremamente riservato e uno dei suoi punti fermi è quello di non mostrare la moglie e i due figli.

Concorrenti Pechino Express 2025, chi sono le coppie/ Dai Medagliati alle Atlantiche

Dunque, sì, è sposato, ma non circolano sul web informazioni sul nome della moglie e sul nome dei figli. Certo è che nel corso della sua vita ha dovuto prendere una decisione importante: quella di lavorare solo a Milano per proteggere l’unione della sua adorata famiglia: “Se avessi detto a mia moglie che andavo via per un nuovo lavoro, sarebbe esplosa letteralmente una bomba”, ha detto, “Così ai produttori ho detto che avrei girato a Milano e l’idea è stata accettata. In un certo senso hanno salvato il mio matrimonio”.