Luca Magnani, figlio di Anna Magnani/ “Avevamo due vite diverse”

Luca Magnani, chi è il figlio di Anna Magnani

Luca Magnani è il figlio dell’attrice Anna Magnani, scomparsa nel 1973. Nato nel 1942 dalla relazione della Magnani con l’attore Massimo Serato, a quattro anni Luca fu colpito dalla poliomielite. Per garantirgli le cure e l’assistenza necessaria l’attrice lo mandò a vivere in Svizzera in una famiglia di italiani: “Tornavo a casa d’estate e qualche volta per Natale. Dopo la terza media tornai definitivamente ma andai a vivere in un appartamento accanto al suo, sullo stesso piano. Era giusto così, avevamo due vite diverse.

Io andavo a scuola, mi alzavo la mattina presto. Lei lavorava anche fino alle due del mattino, la mattina si alzava molto tardi. Ci vedevamo la sera quando tornavo da scuola e da tutte le ripetizioni pomeridiane. Stavamo insieme a cena”, ha raccontato Luca, architetto, a La Stampa.

Luca Magnani: il rapporto con la madre Anna

I primi anni dopo il rientro in Italia, furono difficili per Luca Magnani:si iscrisse al classico ma i voti erano molti bassi. Luca nascondeva la pagella alla madre: “Gliela portavano al suo risveglio rendendole il caffè amarissimo ma io a quel punto ero da tempo a scuola, evitavo il primo impatto. Al mio ritorno la rabbia era ormai sbollita… Soltanto dopo la prima bocciatura mi punì”, ha ricordato il figlio di Anna Magnani a La Stampa. L’attrice era una madre “quando era divertente era molto divertente ma quando era arrabbiata era molto arrabbiata”. L’attrice era circondata da amici che erano quasi una famiglia: la sceneggiatrice Suso Cecchi, Walter Chiari, Antonello Trombadori e molti altri. Con loro trascorrevano le serate a vedere i primi festival di Sanremo, gli onomastici (la Magnani non festeggiava i compleanni) e anche i pranzi di Natale.

