Chi sono Luca Manfredi e Francesco, ex marito e figlio di Nancy Brilli: una breve storia d'amore e i rapporti recuperati tra i due ex dopo numerosi anni

Luca Manfredi, chi è l’ex marito di Nancy Brilli: la carriera

C’è anche Nancy Brilli nel cast di Ballando con le stelle 2025, al via da questa sera in prima serata su Rai 1. L’attrice è pronta a mettersi in gioco e lo fa con il tifo del suo pubblico, dei fan e anche della sua famiglia, a cominciare dal figlio Francesco sempre pronto a supportarla in ogni occasione. Il passato sentimentale della concorrente è sempre stato piuttosto movimentato, caratterizzato da numerose storie d’amore e anche dalla maternità.

Roy De Vita e non solo, chi sono gli ex fidanzati di Nancy Brilli/ "Ho sofferto quando è finita, ma..."

Dopo il primo matrimonio con Massimo Ghini, durato dal 1987 al 1990, l’attrice si è sposata per la seconda volta con Luca Manfredi, anch’egli nome noto del cinema e della televisione italiana. Originario di Roma e classe 1968, l’ex marito di Nancy Brilli è un celebre regista e sceneggiatore che ha ereditato questa passione dal padre Nino Manfredi.

Chi è Carlo Aloia maestro Ballando con le Stelle 2025/ Coppia con Nancy Brilli e la Bruganelli lo punzecchia

Dopo i primi passi come aiuto regista, si è specializzato nella regia pubblicitaria realizzando alcuni celebri spot degli anni ’80 e ’90, inclusi quelli della serie della Lavazza. Ha poi lavorato in teatro, sempre come aiuto regista, mentre in televisione ha diretto numerose serie tra cui Un commissario a Roma e ha scritto la sceneggiatura di alcuni episodi di Don Matteo.

Nancy Brilli, il figlio Francesco e i rapporti con Luca Manfredi

Nancy Brilli e l’ex marito Luca Manfredi sono stati insieme per pochi anni; la coppia ha celebrato il matrimonio nel 1997 e si sono lasciati nel 2002. Di mezzo la nascita del figlio Francesco, nato nel 2000; per lui e per il suo futuro l’attrice si augura il meglio, anche se a livello professionale ha deciso di non seguire le orme della madre.

Concorrenti Ballando con le Stelle 2025, Nancy Brilli è nel cast: "Sono pronta!"/ Altro colpaccio di Milly

In merito invece ai rapporti con l’ex marito, l’attrice ha rivelato in un’intervista a Storie di donne al bivio dello scorso anno: “Si sono riaperti i miei rapporti con il padre di mio figlio Francesco, Luca Manfredi, dopo un ‘freddo’ durato parecchi anni“.

Un “freddo” legato alla successiva liaison sentimentale dell’attrice con il chirurgo estetico Roy De Vita: “Quando, venti anni fa, io e Luca ci lasciammo, lui pensava fosse a causa di Roy e solo ora sono riuscita a fargli capire che quella storia è partita solo dopo la nostra separazione“.