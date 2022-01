Luca Manfredi e Francesco Manfredi, ex marito e figlio Nancy Brilli/ “Grande amore”

Luca Manfredi e Francesco Manfredi sono rispettivamente l’ex marito ed il figlio di Nancy Brilli. L’attrice romana, che è quest’oggi ospite di Francesca Fialdini nello studio di Da noi… a ruota libera, in onda la domenica pomeriggio su Rai 1, è stata sposata con il regista dal 1997 al 2002. Un matrimonio durato cinque anni, da cui è nato nel 2000 il frutto del loro amore.

Endometriosi e carcinoma dell'ovaio, intervento Nancy Brilli/ "Mi ritenevano sterile"

Nancy Brilli nutre un affetto enorme per il suo unico figlio, cercato per diversi anni: “È il mio bambino. Un ragazzo studioso, rispettoso, che mi protegge. Ci tenevo moltissimo alla sua educazione e sono felice che sia un ragazzo sereno”, così lo ha descritto in passato. Francesco Manfredi oggi vive in Inghilterra, dove studia, ma non dimentica la mamma: “Ciò che mi manca di più sono le chiacchiere della buonanotte, quando rientravo da una serata con gli amici. Andavo nella sua stanza e, se non dormiva, mi tratteneva a raccontarle tutto. È grande per me, è stata anche un papà”, ha detto recentemente. Il ventenne, da parte sua, non ne vuole sapere di lavorare nel mondo del cinema.

Roy de Vita e Massimo Ghini, ex di Nancy Brilli/ Le delusioni d'amore dell'attrice

Luca Manfredi e Francesco Manfredi, ex marito e figlio Nancy Brilli: il divorzio

Luca Manfredi è l’ex marito di Nancy Brilli: dal loro matrimonio, durato cinque anni, è nato Francesco Manfredi, che oggi ha 20 anni. Data la celebrità dei genitori, in molti in passato si sono chiesti perché la coppia si è separata. I due non si sono mai sbilanciati, ma qualche indizio è stato dato dall’attrice romana. “Avevo bisogno di conferme. Pretendevo cose che non poteva darmi”, ha spiegato.

Il rapporto tra i due ex coniugi è comunque idilliaco, anche a distanza di quasi vent’anni dalla separazione. “Luca è una delle persone che avrò comunque sempre nella mia vita. È il padre di mio figlio”. La loro, ad ogni modo, è ormai una famiglia allargata. “La sua organizzazione è la più complicata di tutte, con quattro figli da tre madri diverse. Ci vuole buone senso e buona elasticità”.

Nancy Brilli positiva al Covid/ Costretta ad andare in ospedale: "M'è presa brutta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA