Luca Manfredi e Massimo Ghini, ex mariti Nancy Brilli/ Due storie tenute nascoste

Luca Manfredi e Massimo Ghini sono gli ex mariti di Nancy Brilli, attrice romana di origini ucraine con alle spalle una vita sentimentale movimentata quasi quanto la sua carriera. Nel corso degli anni, infatti, Nancy è stata sposata civilmente due volte, la prima – dal 1987 al 1990 – col collega Ghini, conosciuto sul set della miniserie televisiva Due fratelli, e la seconda – dal 1997 al 2002 – con Manfredi, regista e sceneggiatore anche lui conosciuto in ambito lavorativo. Nel 2000 ha avuto un figlio, Francesco, frutto proprio della sua seconda unione con il cineasta. Luca Manfredi è il figlio del noto volto del cinema italiano Nino Manfredi. I due non hanno mai reso noti i motivi del loro divorzio, preferendo non dare adito a gossip e illazioni soprattutto per il bene del loro bambino.

La proposta di matrimonio di Massimo Ghini

Quanto invece alla sua storia, meno recente, con Massimo Ghini, Nancy Brilli ha rivelato qualche dettaglio in più in un’intervista rilasciata tempo fa a Vieni da me. In quell’occasione, l’attrice ha raccontato anche com’è avvenuta, nei fatti, la proposta di matrimonio: “Siamo stati fidanzati sei mesi”, ha dichiarato Nancy, “poi lui è andato a chiedere la mia mano a mio padre, forse è il momento più imbarazzante nella vita di mio padre. Voleva fare tutte le cose per bene come una volta”. Un ricordo piacevole è anche quello del “bellissimo regalo” che Massimo le fece per chiederle di sposarlo (non specifica cosa; solo dice che era molto costoso): “L’ho accettato, ero felicissima, però dopo sono andata a riportarlo perché non c’avevamo una lira in due”.

Il rapporto con i due ex mariti

Il rapporto di Nancy Brilli con i suoi due ex mariti Luca Manfredi e Massimo Ghini è tuttora buono. A tenerla unita al primo, il loro figlio Francesco, che oggi ha circa 21 anni. E con Massimo Ghini le cose vanno altrettanto bene: in questo caso è il cinema la loro occasione di incontro, come dimostra il fatto che – nel corso degli anni, dopo la loro separazione – i due abbiano continuato a frequentarsi nel circuito dei set. Durante il loro matrimonio, invece, Nancy ha preferito evitare di parlare troppo di loro, motivo per cui la sua vita sentimentale è sempre rimasta in gran parte privata.

