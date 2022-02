Luca Manfredi, ex marito Nancy Brilli/ Il figlio Francesco e il “lavoro di famiglia”

Luca Manfredi: secondo marito di Nancy Brilli

Dopo il primo matrimonio con Massimo Ghini dal 1987 al 1990 e una relazione con Ivano Fossati dal 1991 al 1994, nel 1997 Nancy Brilli ha sposato Luca Manfredi, figlio del grande Nino. Nel 2000 hanno avuto un figlio, Francesco. “Luca è una delle persone che avrò comunque sempre nella mia vita. È il padre di mio figlio”, ha raccontato l’attrice al sito Interviste Madyur. Nella stessa intervista, l’attrice aveva spiegato i motivi della fine del suo secondo matrimonio: “Pretendevo cose che non poteva darmi”. Manfredi aveva diretto la moglie nel film “Grazie di tutto”, dove il marito di Nancy era interpretato da Massimo Ghini, suo ex marito. Dopo la fine del matrimonio con la Brilli, Manfredi si è sposato con Michela Trevisan, con cui ha avuto nel 2008 le gemelle Matilde e Margherita.

Francesco Manfredi: figlio di Nancy Brilli

Nancy Brilli è molto legata al figlio Francesco Manfredi. Nel salotto di Verissimo, un paio di anni, lo ha descritto come un ragazzo d’oro, impegnato negli studi e con le idee già chiare sul suo futuro: “Per lui sogno un futuro da attore, mi piacerebbe che continuasse il lavoro di famiglia. Ma lui è refrattario a questa cosa e al momento studia Economia”. Attualmente Francesco vive in Inghilterra, dove frequenta l’università. Anche lui sente la mancanza della madre: “Ciò che mi manca di più ora che vivo in Inghilterra sono le chiacchiere della buonanotte, quando rientravo da una serata con gli amici. Andavo nella sua stanza e, se non dormiva, mi tratteneva a raccontarle tutto”, ha dichiarato tempo fa in un’intervista a Gente. Francesco ha ammesso di essere molto protettivo nei confronti della madre Nancy: “Mi sono sempre sentito in dovere di occuparmi di lei, anche quando ero bambino. E sono molto attento: quando so che è fuori o che ha un corteggiatore le faccio mille domande. Dove sei? Con chi? E lui chi è, che cosa fa?”.

