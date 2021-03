Luca Manfredi “Mio padre Nino? Impunito e fedifrago”/ “Tradiva mia madre e..”

Luca Manfredi racconta un papà Nino inedito, forse un volto dell’attore che in molti non conoscono ancora e che lui ha voluto raccontare nell’omaggio messo insieme nel docu-film dal titolo “Uno, nessuno, cento Nino” che rimanda proprio alla complessità del suo carattere e anche a tutti i suoi personaggi. Proprio in quest’ottica Luca Manfredi non racconta solo il volto del grande attore ma anche risvolti inediti della sua carriera e della sua vita privata raccontando di quante volte ha tradito la madre portando in soffitta donne diverse etichettandole come segretarie quando in realtà non lo erano. L’omaggio andrà in onda il 22, giorno del centenario della nascita, su Raidue e Sky Arte, e metterà insieme molti spezzoni inediti, storie, aneddoti su un grande artista che forse nella vita qualche errore ha commesso tant’è che il figlio oggi lo dipinge come un fedifrago impunito.

Luca Manfredi rivela un altro volto dell’amato padre Nino

In particolare, Luca Manfredi racconta a IlCorriere.it: “era come se volesse consumare e bruciare la vita che non aveva vissuto negli anni giovanili in sanatorio” e così continuava a tradire la madre come un “fedifrago impunito”, lo stesso che lui racconterà nel suo omaggio insieme al suo più grande rammarico ovvero quello di non sapere l’inglese perdendo così una serie di occasioni come quella con Billy Wilder. Il resto lo scopriremo quindi il 22 marzo quando lo speciale andrà in onda sia sulla tv pubblica che i quella privata di Sky.



