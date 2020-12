Luca Manfredi/ “Un film su Gigi Proietti? Mi piacerebbe ma non è ancora il momento..”

“Permette? Alberto Sordi”, il film tv diretto da Luca Manfredi, è stato un vero e proprio successo, premiato anche a Barcellona. Il noto e apprezzato regista ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Francesco Fredella su RTL 102.5 News. Luca, fino dell’indimenticato Nino Mafredi, si è detto onorato e felice di aver potuto omaggiare il grande Alberto Sordi con questo show biografico. “Noi abbiamo cercato di raccontare con questo film gli anni più importanti della sua formazione come uomo e come artista e anche gli aspetti più privati che magari il grande pubblico non conosceva. – ha spiegato il regista – Tra queste anche l’importante storia d’amore con Andreina Pagnani, lei era già una diva della prosa e del doppiaggio che aveva quasi 15 anni più di Alberto.” La bellezza e il successo di “Permette? Alberto Sordi” ci porta a sperare in altri lavori simili per il futuro.

Luca Manfredi ricorda Gigi Proietti: “Un film su di lui? Bisogna ancora metabolizzare la sua scomparsa”

È proprio per questo che abbiamo chiesto a Luca Manfredi se, in futuro, potrebbe lavorare ad un film biografico dedicato ad un grande che ci ha lasciato il mese scorso: Gigi Proietti. “Ho praticamente passato gli ultimi 10 anni della mia vita con lui perché abbiamo fatto quattro serie televisive. – ha ricordato Manfredi, dichiarando poi che – Per me Gigi è stato un secondo papà artistico, credo sia un po’ presto per farne un film biografico, dobbiamo ancora metabolizzare questa grave scomparsa che ci ha lasciato un grande vuoto ma anche un grande pieno grazie a tutte le cose meravigliose che Gigi ci ha lasciato.” Bisognerà dunque attendere un po’: “Lui è stato talmente un grande amico e maestro che indubbiamente avrei un grande piacere a raccontarlo. La difficoltà maggiore sarà trovare il giusto interprete.” Intanto non mancano nuovi progetti per Manfredi, anticipati proprio su RTL 102.5 News: “Io sono un grande amante delle biografie di questi grandi artisti e devo dire che un paio di progetti nuovi li ho. Poi ho scritto anche una black comedy per il cinema che cercherò di mandare avanti nonostante il momento difficile.” ha ammesso.



