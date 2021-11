Luca Marchesi e Simone Bonaccorsi/ “Siamo modelli, ma studiamo per diventare attori”

Luca Marchesi e Simone Bonaccorsi sono stati gli ospiti del giorno a “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto. I due giovani, entrambi modelli, stanno intraprendendo un percorso di studi che sperano possa portarli a coronare il loro sogno di diventare attori. Marchesi ha sottolineato che su di lui le aspettative sono altissime, ma per ora “il mio lavoro principale è quello di modello. Ho appena iniziato a studiare da attore, sto studiando privatamente presso una scuola di Milano. Non bisogna dimenticate che la percezione del successo è soggettiva: ad esempio, un mese fa feci un servizio che andò in onda alle Iene e incentrato sull’uso di filtri sui social. Tutti per strada mi fermavano e mi dicevano che ero arrivato, che ce l’avevo fatta. A me viene da ridere, perché un’apparizione in un programma tv non significa nulla”.

Circa la sua vita privata, Marchesi ha chiarito: “Non sono fidanzato da un po’ di tempo ormai. Io finché non mi innamoro veramente non mi fidanzo. Prendere parte a un reality show? In passato ci ho pensato, ma ad ora ho fatto una scelta differente, che è appunto quella di dedicarmi allo studio per diventare attore. La Talpa? Mi viene da piangere… Non per il reality in sé, ma perché i miei obiettivi sono altri. Comunque, questo non esclude assolutamente che in futuro possa andarci”.

DOPO LUCA MARCHESI, PARLA SIMONE BONACCORSI: “CONOSCO ALEX BELLI, AL GF VIP STA FACENDO UN PERCORSO ABBASTANZA CONCRETO”

Simone Bonaccorsi ha preso la parola a “Trends&Celebrities” dopo l’intervento di Luca Marchesi, dichiarando: “Essendo Milano una città che offre tanto, da qualche anno a questa parte faccio parte della moda. Nel 2018 ho vinto il più bello d’Italia e sono stato ospite di Barbara D’Urso“.

In questo momento, anche lui studia per diventare attore, ma non nasconde che gli piacerebbe entrare a far parte del cast de L’Isola dei Famosi. Inoltre, al Grande Fratello Vip ha un caro amico: Alex Belli. “Lo conosco, in quanto sono amico di Mirko Gancitano, il fidanzato di Guenda Goria. Per me Alex sta facendo un percorso abbastanza concreto”.

