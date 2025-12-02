Luca Maria Monti, figlio di Sabrina Salerno: nato nel 2004 dall'amore con Enrico Monti, Luca è particolarmente legato alla mamma e viceversa

Luca Maria Monti, figlio di Sabrina Salerno: “La mia luce”

Nel 2004, dieci anni dopo essersi legata a Enrico Monti, imprenditore nonché suo compagno, Sabrina Salerno ha messo al mondo suo figlio, Luca Maria Monti. Un grande amore quello che la showgirl, cantante e attrice prova per il suo ragazzo, che ha spesso definito “la mia luce”, così come d’altronde il marito. Luca Maria è l’unico figlio della coppia, nato nel 2004: due anni più tardi i due sono convolati a nozze, ufficializzando di fatto il loro amore iniziato dieci anni addietro.

Sabrina, in occasione dei venti anni di Luca Maria, sui social ha scritto: “Ringrazio l’universo per avermi dato la fortuna di essere, in questa vita, la tua mamma”. Una dedica d’amore vera e propria per Sabrina Salerno, mamma presente e innamorata di suo figlio Luca Maria, anche se spesso molto apprensiva e presente, frutto proprio del grande amore che prova per il suo unico figlio.

Luca Maria Monti, figlio di Sabrina Salerno: “Una parte di me…”

Spesso Sabrina Salerno dedica splendide parole al figlio Luca Maria Monti sui social, come accaduto in occasione dei suoi venti anni ma non soltanto. L’anno successivo, per il suo compleanno, Sabrina non è stata da meno e postando una foto con il figlio, oggi ventunenne, ha scritto: “Una parte di me si illude che sarai sempre il mio piccolo papero“. Una dedica dolcissima per una mamma amorevole e ricca di cura per la sua famiglia.

Luca Maria, figlio desiderato e molto atteso dalla coppia, è a sua volta molto legato ai genitori e in particolar modo alla mamma Sabrina, della quale qualche tempo fa a Verissimo ha detto: “Lei è l’unica persona che riesca a tirarmi fuori quello che ho dentro. Io sono molto chiuso ma lei riesce sempre a farmi dire quello che provo”. Un rapporto speciale, dunque, che prosegue negli anni.

