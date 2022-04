Federica Pellegrini: Luca Marin e Filippo Magnini, chi sono gli ex fidanzati/ Giunta: “Verrà alle nozze?…”

Appuntamento speciale questo pomeriggio con “Verissimo” perché la puntata domenicale del format condotto da Silvia Toffanin vedrà, in esclusiva assoluta, la presenza in studio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, per la prima volta in coppia davanti alle telecamere dopo l’ufficializzazione della loro relazione e la recente proposta di matrimonio. Ma la presenza della star azzurra del nuoto farà riaccendere inevitabilmente i riflettori anche sugli ex della 33enne di Mirano, ovvero Luca Marin e Filippo Magnini.

Ma andiamo con ordine: nella vita della Pellegrini ci sono state essenzialmente tre grandi storie d’amore e tutte legate al mondo dello sport in vasca che tanto ha amato. Infatti l’ex nuotatrice è stata legata sentimentalmente prima a Luca Marin per tre anni, dal 2008 al 2011, 36enne campione siciliano; la loro liaison all’epoca fece molto discutere anche perché precedentemente era fidanzato con Laure Manaudou, atleta francese rivale della Pellegrini non solo in vasca ma anche fuori. Della lunga relazione con Magnini si sanno vita, morte e miracoli ed è curioso che il 41enne di Pesaro, da un anno sposato con Giorgia Palmas e padre della piccola Mia, sia proprio il cugino di Matteo Giunta.

LUCA MARIN E FILIPPO MAGNINI, CHI SONO GLI EX DI FEDERICA PELLEGRINI?

Tutti e tre questi amori hanno avuto risvolti sentimentali burrascosi e sovente i diretti interessati sono stati protagonisti per via delle relazioni incrociate tra loro. Se Marin era diventato partner della Pellegrini scatenando l’ira della Manaudou, successivamente entrò in attrito con Magnini quando aveva percepito “che c’era qualcosa che non andava con Fede”. Era il 2011 e i nuotatori si trovavano a Shanghai per una rassegna iridata: “Una volta bussai forte alla porta della camera di Magnini, volevo che mi aprissero e cercavo solo un confronto…” ha rivelato Marini a proposito della nascita dell’amore della Pellegrini con Magnini. “Oggi però non rimpiango nulla del mio amore con lei” aggiungendo che oggi i loro rapporti sono cordiali.

Nuvoloni e tempesta anche alla fine della storia d’amore della Divina con Filippo Magnini, col diretto interessato che ha parlato di un disinteresse da parte della compagna: “Dopo averla aspettata un anno, ho voltato pagina” ha ammesso il pesarese, lasciato dalla fidanzata che al momento aveva altre idee sul loro futuro e anche sul prosieguo della propria carriera. Di recente, quando i due oramai avevano già intrapreso percorsi sentimentali differenti con la Palmas e Giunta, alcuni siti di gossip e magazine rosa avevano accennato ad attriti tra i due cugini. Giunta aveva detto di non essere geloso degli ex di Federica, ma aveva ammesso pure che in famiglia c’era stata qualche incomprensione non risolta: “Qualche litigio c’è stato, lui è sposato e mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l’abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita” aveva proseguito Matteo, spiegando che tra di loro tuttavia i rapporti siano al minimo e rispondendo che “la vedo difficile” alla domanda circa una possibile partecipazione di Filippo alle loro nozze.











