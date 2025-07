Luca Marin torna a parlare di Federica Pellegrini e Laure Manaudou e svela cos'è successo dopo la fine di entrambe le relazioni.

Luca Marin, ex campione di nuoto che, in passato ha condiviso la vita sportiva e privata con due campionesse come Federica Pellegrini e Laure Manaudou, torna a parlare della sua vita sentimentale in una lunga intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Marin torna indietro nel tempo e racconta dettagli inediti sulla fine delle relazioni con la Pellegrini e la Manaudou che hanno riempito anche le pagine dei giornali non solo sportivi, ma anche di gossip.

«Se n’è parlato fin troppo, ormai è acqua passata. Ho sofferto ma sono passati troppi anni, ormai non odio e non detesto più nessuno o nessuna», spiega l’ex campione di nuoto che, tuttavia, non svela se abbia sofferto più per Laure o per Federica: – «Non voglio più tirare in ballo nessuno, dopo 20 anni». Come non dice se poi abbia avuto altre fidanzate nuotatrici: «Sono sempre felicemente single».

La nuova vita di Luca Marin

A fa più rumore è stata sicuramente la fine della storia con Federica Pellegrini che, dopo l’addio a Luca Marin, ha avuto una lunga relazione con Filippo Magnini prima di innamorarsi di Matteo Giunta, oggi suo marito e padre della sua bambina. Luca Marin, invece, chiusi i capitoli con la Pellegrini e con Laure Manaudou, ha mantenuto un basso profilo vivendo con assoluta discrezione la sua vita privata e non svela se abbia avuto altre fidanzate nuotatrici.

Oggi, la vita di Luca Marin è totalmente cambiata: «La tv e lo spettacolo non mi hanno mai attirato. La Svizzera è stata un’opportunità di lavoro» racconta anche se non nasconde di essere assalito, qualche volta, dalla nostalgia per l’Italia – «Mi mancano gli amici, gli affetti, anche mamma e papà, e Roma. Ma resto qui».

