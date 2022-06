Luca Marinelli, chi è?/ “Alessandro Borghi? Avevamo un rapporto di amicizia prima del film”

Luca Marinelli torna al cinema con il film “Le otto montagne”

Luca Marinelli ospite del programma “Via dei Matti n°O” di Stefano Bollani in onda su Rai3 per lanciare il nuovo film “Le otto montagne” diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. L’attore italiano, vincitore di un David di Donatello, due premi al Festival di Venezia e due Nastri d’argento, è tornato a recitare sul set con l’amico e collega Alessandro Borghi a cui è legato da una profonda amicizia. Proprio il film racconta l’amicizia dei due protagonisti, una vera e propria fratellanza che la vita metterà alla dura prova. Ad un certo punto, infatti, la vita dividerà i due protagonisti per farli rincontrare adulti e cambiati. Cosa succederà?

“Purtroppo viviamo in un momento storico dove i sentimenti sembrano anacronistici: non siamo più abituati a parlare di quello che proviamo o, quando lo facciamo, siamo sempre mossi dall’ego, dal perbenismo o dal qualunquismo. Insomma, non è quasi mai costruttivo. Questo film invece è pieno di cose radicate alla verità e alla realtà” – ha detto Alessandro Borghi parlando proprio del film in cui recita accanto all’amico e collega Luca.

Luca Marinelli e l’amicizia con Alessandro Borghi

Nel nuovo film “Le otto montagne”, Luca Marinelli è tornato a recitare con l’amico Alessandro Borghi. Proprio parlando del rapporto che lo lega al famosissimo attore di fiction e cinema ha detto: “avevamo un rapporto di amicizia prima del film e abbiamo usato questo filtro per creare un’altra amicizia, sullo schermo, tra Pietro e Bruno. È stato facile ma abbiamo dovuto interpretare due personaggi completamente diversi da quello che siamo noi. In un certo senso è stato semplice, abbiamo affrontato questo processo mano nella mano come avevamo fatto sette anni fa”.

Proprio come i due protagonisti del film, infatti, Luca e Alessandro si erano allontanati per un pò, ma la vita e il destino li ha portati nuovamente sulla stessa strada. “Nonostante per tutto questo tempo ci fossimo allontanati dal punto di vista professionale, lavorativo. Ci siamo ritrovati dopo tutto questo tempo e sono stati otto mesi di lavorazione davvero intensi” – ha concluso l’attore.











