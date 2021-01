Luca Marini de La pupa e il secchione, chi è?/ “Vergine, studente d’ingegneria e…”

Chi è Luca Marini, secchione dell’edizione 2021 de La pupa e il secchione e viceversa? Ventenne, originario di Ferrara, Luca è pronto a dividere l’esperienza nel reality show di Italia 1, in onda dal 21 gennaio con la conduzione di Andrea Pucci e Francesca Cipriani, con gli altri quattro secchioni, le cinque pupe, i tre pupi e le tre secchione. Luca che sfoggia un aspetto elegante e classico, è unos tudente d’ingegneria informatica, ma ama anche molto scrivere. Al suo attivo, infatti, ha una partecipazione ad un concorso di poesie a cui partecipò quando aveva solo 10 anni. Ha scritto anche due libri e ha intenzione di scriverne anche un altro. Tuttavia, oltre ad allenare la mente, Luca allena anche il fisico con la passione per la danza.

LUCA MARINI, IL SECCHIONE DE LA PUPA E IL SECCHIONE E VICEVERSA 2021 CHE NON HA ANCORA TROVATO L’AMORE

Educato, elegante e legato ai valori della famiglia, Luca Marini non ha ancora incontrato e conosciuto il vero amore. A 20 anni, infatti, ha dato solo un bacio a stampo ed è fiero della propria verginità. Nella villa de La pupa e il secchione, insieme alle bellissime pupe, è pronto a conoscere e a scoprire l’arte della seduzione. Luca si lascerà andare con la pupa che lo sceglierà come partner? Nelle precedenti edizioni, molti secchioni si sono lasciati andare con le pupe e non sono mancati i baci. Accadrà la stessa cosa anche stasera? Luca scoprirà la bellezza dell’amore e del corteggiamento? Sfrutterà la sua passione per la scrittura e la poesia per conquistare una delle dolci donzelle dell’edizione 2021 de La pupa e il secchione?



