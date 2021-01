Luca Marini e Laura Antonelli/ Lui è vergine e lei è pronta a… (La pupa e il secchione)

Luca Marini e Laura Antonelli de La Pupa e il Secchione e Viceversa

Luca Marini e Laura Antonelli salvi per miracolo. E’ proprio questa coppia de La Pupa e il Secchione ad essere finita sotto la lente nel finale della scorsa settimana quando si sono ritrovati al bagno di cultura insieme a Silvia Gandini e Mattia Garufi. Per fortuna, per loro, si sono salvati e questa sera li ritroveremo di nuovo in pista nel programma pronti a non finire di nuovo allo scontro con la possibilità di essere eliminati come è successo giovedì scorso. La loro prima giornata insieme è stata molto movimentata ma alla fine sembra che Laura Antonelli abbia scelto il Secchione giusto seppur “un po’ bassino”.

I due si sono ritrovati alla sera per tirare le somme della loro giornata e le impressioni sono state positive, la pupa è contenta della scelta fatta e anche il Secchione sembra apprezzare tanto da lasciarsi andare a qualche confidenza in più.

Luca Marini è vergine, Laura Antonelli pronta a sostenerlo

Spinto da Gianluca Tornese, Luca Marini si lascia andare ad alcune dichiarazioni abbastanza intime svelando di non essere fidanzato da qualche anno e, poi, rivelando addirittura di non essere mai stato fidanzato in realtà: “Non sono mai stato con una donna, sono vergine!”. La Pupa e il Secchione e Viceversa è iniziato nel modo migliore per i due che promettono di sostenersi e non finire più al bagno di cultura, ma ci riusciranno davvero? Ma chi sono Luca Marini e Laura Antonelli?

Quest’ultima ha 19 anni, è nata a Reggio Calabria ma si è poi trasferita a Pomezia, dove si è dedicata alla bellezza e alla moda portando a casa il titolo di Miss Number One ma anche quello di Bella d’Italia e Ragazza Prima Pagina. Luca, invece, è uno studente d’ingegneria informatica, ma ama anche molto scrivere tanto da partecipare ad un concorso di poesie a soli 10 anni. Ha scritto anche due libri e ha intenzione di scriverne anche un altro.



