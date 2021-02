Luca Marini e Miryea Stabile/ Lui alla ricerca della sua identità sessuale e lei.. (La pupa e il secchione)

Lui è alla ricerca della sua identità sessuale mentre lei è ancora alla ricerca degli antipodi… in poche parole stiamo parlando di Luca Marini e Miryea Stabile due dei personaggi più intriganti di questa nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa. I due sono diventati una coppia proprio la scorsa settimana quando Laura ha deciso di scaricare Luca a favore di Bartozzi ma finendo così fuori dai giochi, eliminati al bagno di cultura.

Sono rimasti in gioco Luca Marini e Miryea Stabile che Carmelo Abbate, Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio hanno premiato in veste di giuria dello scorso Syntony Test in cui la coppia è andata allo scontro con De Santis e Jessica parlando dell’identità di genere e delle discriminazioni e loro si sono presentati con i “non binari”. Mai argomenti e temi furono più indicati visto che proprio Luca Marini nel corso della puntata ha fatto la sua rivelazione sulla sua identità sessuale.

Luca Marini rivela: “Sono vergine, non so se mi piacciono gli uomini o le donne”

In particolare, dopo la prova riconoscimento al buio, coadiuvata da Francesca Cipriani, Luca Marini ha confessato a Miryea Stabile di essere ancora vergine poiché in “cerca della sua identità“ e non è ancora certo se gli piacciono le donne o se gli piacciono gli uomini. A quel punto proprio la Pupa, con i suoi modi goffi e un po’ impacciati, ha provato a dargli dei consigli magari spingendolo a provare un primo bacio per capire un po’ come reagisce il suo corpo. E poi lei ha svelato che, dopo aver dato un primo bacio, è andata su siti per adulti per informarsi meglio. Ciliegina sulla torta è stato il momento della gaffe, quando lei ha chiesto “Cosa sono gli antipodi?” in risposta alla frase detta dal Secchione per spiegare il loro rapporto a Natalia Titova.



© RIPRODUZIONE RISERVATA