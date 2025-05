Luca Marini dovrà restare fermo ai box per diversi mesi, e probabilmente il suo Mondiale di MotoGP 2025 potrebbe essere già archiviato. Il fratello di Valentino Rossi è stato vittima di un incidente in occasione di un test in vista della 8 Ore di Suzuka, gara che si svolge annualmente in Giappone. Attenzione: Luca Marini non è in pericolo di vita, ma ha subito un grave infortunio al ginocchio.

Classifica MotoGp 2025/ Mondiale Piloti: Marc Marquez allunga, crolla Bagnaia! (GP Gran Bretagna, 25 maggio)

Tutto fa pensare, quindi, che il recupero sarà lungo e complicato, e il ritorno in sella non avverrà in tempi brevi. Al momento non vi è ovviamente alcuna certezza, ma tenendo conto delle conseguenze causate dalla caduta del pilota Honda, la sensazione è che lo stop sarà prolungato. Il comunicato ufficiale dell’azienda nipponica parla infatti di danni ai legamenti del ginocchio sinistro, di una lussazione dell’anca sinistra, della frattura della clavicola sinistra, dello sterno e, infine, di uno pneumotorace destro.

Diretta MotoGp/ Streaming gara video tv, GP Gran Bretagna 2025: trionfa Bezzecchi! (25 maggio)

LUCA MARINI, INCIDENTE IN GIAPPONE: IN OSPEDALE A TOKYO

Il pilota, una volta soccorso in pista, è stato subito preso in carico dai medici, e ne è stato quindi disposto il trasferimento in un ospedale di Tokyo per tutti i controlli e le analisi del caso, dopodiché è stato stabilizzato. In seguito, Luca Marini ha pubblicato uno scatto sui propri canali social dal letto d’ospedale, visibilmente fasciato, con il segno della “V” di vittoria, chiaro segno del fatto che le sue condizioni siano tutto sommato buone, nonostante i gravi traumi subiti.

Marini aveva approfittato della pausa della MotoGP per volare in Giappone e provare la Honda in vista della storica gara sul circuito di Suzuka, un appuntamento ovviamente programmato e concordato con l’azienda dell’ala dorata. Ma qualcosa è andato storto, e alla fine il test del fratello di Valentino Rossi si è concluso nel peggiore dei modi: con una brutta caduta e una grande incertezza sul futuro.

DIRETTA MOTOGP/ Alex Marquez ha vinto la Sprint, battuto Marc! (GP Gran Bretagna 2025 Silverstone)

LUCA MARINI, INCIDENTE IN GIAPPONE: “GRAZIE PER IL SUPPORTO!”

“Grazie a tutti per il supporto”, ha scritto il pilota pesarese. “Vi terrò aggiornati.” Secondo quanto fatto sapere dalla sua scuderia, il 28enne sarà tenuto sotto osservazione nei prossimi giorni, fino a quando non sarà ritenuto idoneo a viaggiare e potrà quindi prendere un aereo per ritornare a casa. Stando a quanto riferisce Il Resto del Carlino, Marini era a bordo di una Honda CBR 1000 durante i test e sarebbe caduto al secondo giro.

Polemica, inoltre, tra Massimo Marini, padre del pilota, e la Honda, ritenuta colpevole di aver tardato “a emettere un comunicato stampa”. Una notizia che, secondo il padre del pilota, sarebbe arrivata troppo in ritardo, mentre su alcuni siti si erano già sbilanciati sostenendo che la Honda avesse escluso Luca Marini dalla gara di Suzuka per l’esito negativo dei test. “Al di là di tutto — ha concluso — speriamo che torni in Italia il prima possibile”.