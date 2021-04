Luca Marini, secchione di Miryea Stabile/ “Isola? Lei è una guerriera con gran cuore”

Luca Marini, dopo aver vinto La Pupa e il Secchione 2021 solo poche settimane fa con Miryea Stabile, è pronto a supportare la sua pupa anche in questa nuova avventura televisiva all’Isola dei Famosi 2021. La concorrente, la scorsa settimana, è stata eliminata dal televoto ma ha trovato posto su una nuova Isola insieme a Vera Gemma. Dallo studio, Luca Marini ha allora espresso parole di grande stima e incoraggiamento per lei. “Mi aspettavo che rimanesse, perché lei è davvero una guerriera che davanti alle avversità più grandi è sempre stata molto combattiva.” ha ammesso il noto secchione, per poi specificare che “Lei è anche tanto cuore, quindi trovarsi con Vera, che è una persona che conosce, ero praticamente certo che lei sarebbe andata avanti.”

Miryea Stabile eliminata?/ Alleanza con Vera Gemma? Sull'Isola dei Famosi 2021 è lei...

Luca Marini supporta Miryea all’Isola dei Famosi 2021: “Grande cuore ma…”

Ricordando poi la loro avventura a La Pupa e il Secchione 2021, Luca Marini ha rivelato che “Nel gioco io sono stato più stratega, lei con le strategie ha detto che ci deve pensare un po’ di più. – memore di ciò, le ha fatto un augurio – Spero che questo soggiorno le permetta di riflettere maggiormente e, nel caso rientrasse in gioco, di portare sia il suo grande cuore che la strategia che ho tentato di trasmetterle.”

LEGGI ANCHE:

Miryea Stabile eliminata all'Isola dei Famosi?/ Uccello dimenticato, adesso c'è pesceFrancesca Cipriani vs Miryea/ “Preso spunto da me, lancio elicottero? Soffrivo, lei…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA