E’ nato l’amore tra Luca Marziani e Matilde Gioli? C’è chi parla di nuovo fidanzato per la bellissima attrice che all’età di 34 anni è tornata ad amare grazie all’incontro con Luca Marziani. L’attrice, conosciuta dal grande pubblico per aver recitato accanto a Luca Argentero nella serie cult “Doc-Nelle tue mani” dopo la fine della relazione con Alessandro Marucci è stata paparazzata con il nuovo compagno quest’estate durante una vacanza estiva a Palmarola e Ponza. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Oggi che mostrato i due molto complici intenti a trascorrere una bellissima giornata in barca con amici. Matilde Gioli e il nuovo compagno sono apparsi molto in sintonia: prima si sono lanciati dalla barca e poi sono risalti per godersi qualche ora di sole.

Naturalmente gli scatti hanno fatto accendere il gossip dell’estate, anche se l’attrice di tanti film e fiction di successo non ha mai confermato né tantomeno smentita la nuova laison. Ma chi è il nuovo compagno di Matilde Gioli?

Chi è Luca Marziani, il nuovo compagno di Matilde Gioli

Da quando sono state pubblicate le foto di Matilde Gioli in compagnia del nuovo fidanzato Luca Marziani in tantissimi hanno cominciato a chiedersi chi fosse il fortunato. Quello che possiamo dirvi è che Luca ha 44 anni e lavora come direttore tecnico della Società Ippica Romana, luogo che l’attrice è solita frequentare essendo una grande appassionata i cavalli. Stando a quanto pubblicato dal settimanale Oggi e alle indiscrezioni rilasciate da qualcuno molto vicino al misterioso uomo “Luca è una persona simpaticissima, con lui la risata è assicurata”.

Per Matilde Gioli si tratta di nuovo importante amore dopo la lunga storia d’amore con l’ex Alessandro Marucci; una relazione importante per l’attrice che durante diverse interviste era arrivata perfino a palesare la possibilità di matrimonio e figli. “Sono pronta a fare io la proposta di matrimonio se non me la farà presto Ale” – dichiarò l’attrice sull’ex compagno.