Luca Mercalli: “Maltempo colpa delle scie chimiche? Fandonie”/ “Questi fenomeni…”

Luca Mercalli, noto climatologo, è stato ospite stamane in collegamento con il programma di Rai Uno, Uno Mattina, per commentare la devastante ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna, e che sta continuando purtroppo a mietere morti, il 14esimo ufficializzato stamane. Le prime parole dell’esperto sono state per la siccità: “La siccità è ancora in atto nella parte occidentale della Pianura Padana, forse le piogge di questo weekend la modificheranno, sono attese piogge abbondanti sul Piemonte, un caso meno critico rispetto all’Emilia Romagna ma potrebbe esservi qualche esondazione nel cuneese e nel torinese, siamo in una situazione in cui un’anomalia ne scaccia un’altra. La siccità della Pianura Padana è durata da 17 mesi ed è la peggiore in duecento anni”.

Come già spiegato da altri addetti ai lavori, Luca Mercalli sottolinea quanto questi fenomeni atmosferici stiano diventando sempre più eccezionali ma soprattutto più frequenti: “Stiamo assistendo a questa estremizzazione dei fenomeni climatici, che ci sono sempre stati ma che stanno diventando sempre più frequenti e intensi, l’alluvione l’abbiamo sempre avuta in Italia ma le ultime stanno raggiungendo valori che escono dalla statistica nota e quindi provocano danni maggiori rispetto a quelli a a cui eravamo abituati, non dimentichiamoci Ischia con la frana del 26 novembre e l’alluvione nelle Marche del 15 settembre”.

LUCA MERCALLI: “PERTURBAZIONE AMPLIFICATA DAL CALDO”

Luca Mercalli ha bollato come fake news le notizie che stanno circolando negli ultimi giorni sui social network e collegate al maltempo in Emilia Romagna e non solo: “In merito alla modifica del clima per via delle scie chimiche degli arei sono fandonie colossali. Qui si è trattato – ha precisato – di una perturbazione amplificata dal fatto che facendo più caldo anche l’evaporazione dall’acqua dei mari è maggiore: ogni grado di temperatura in più nell’atmosfera permette all’aria di ospitare il 7% in più di vapore acqueo quindi abbiamo maggiori possibilità di precipitazioni, quindi una siccità estrema e temporali estremi”.

