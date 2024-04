Luca Minnelli commosso dalla lettera delle figlie a The Voice Senior 2024/ “Hai sacrificato tanto per noi e…”

Luca Minnelli riceve una toccante lettera dalle figlie alla finale di The Voice Senior 2024

Momenti di commozione per Luca Minnelli nel corso della finale di The Voice Senior 2024. Per il finalista arriva infatti una lettera delle sue figlie, con toccanti parole ricche di amore e di stima. “Ciao papi. Scriviamo queste parole con il cuore colmo di gratitudine e di orgoglio. – esordisce la lettera – Oggi più che mai, sentiamo il bisogno di esprimerti tutto il nostro amore e la nostra ammirazione. Sei sempre stato per noi la roccia, il faro che ha illuminato il cammino della vita.”

THE VOICE SENIOR 2024, FINALE/ Diretta e vincitore: Sonia Zanzi la più forte di tutti, ma...

Luca Minnelli non riesce a trattenere la commozione mentre continua la lettura della lettera delle figlie a bordo di una gondola: “Guardiamo indietro ad ogni ricordo che ci lega e non possiamo fare a meno di sorridere pensando a quanto tu abbia dato a noi. – continua la missiva – Ci hai insegnato a credere nei sogni, ad inseguirli con determinazione e a non arrenderci mai di fronte alle difficoltà. Grazie a te abbiamo imparato a vivere la vita con intensità, senza temere il giudizio altrui.”

Vincitore The Voice Senior 2024: chi è?/ Lotta tra Mario Rosini, Diana Puddu, Luca Minnelli e Sonia Zanzi

Luca Minnelli commosso per le figlie: “Hai un’energia speciale, sei straordinario!”

La toccante lettera delle figlie del concorrente di The Voice Senior 2024 così conclude: “Hai sacrificato tanto per darci le opportunità che tu non hai avuto, e per questo ti saremo eternamente grati. Mentre scriviamo queste parole, il nostro cuore trabocca di gioia e di amore per te. Vederti sul palco di The Voice Senior è un momento di gloria che va ben oltre il successo personale. La tua energia speciale, la tua sicurezza, e poi quella luce nei tuoi occhi. Che questa lettera possa essere un modesto tributo al tuo talento. Grazie papà per essere l’uomo straordinario che sei!” Un abbraccio e qualche lacrima sancisce la chiusura di questo toccante momento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA