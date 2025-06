Giornalista e scrittore, Luca Misculin lavora per Il Post dal 2013 e si occupa principalmente di migrazione ed Europa.

Nel 2025 ha pubblicato per Einaudi il libro Mare Aperto. Storia Umana del Mediterraneo centrale, presentato il 28 giugno a Bari in occasione del Lungomare di Libri, curato dal Salone Internazionale del libro di Torino, Città di Bari e Regione Puglia. In questa intervista a Il Sussidiario, parla dei fenomeni migratori e della loro storia, accendendo i riflettori sul suo punto di vista e sul simbolismo del mare, che porta con sé una dicotomia tra bene e male, mostrata molto chiaramente sull’isola di Lampedusa.

Nel suo libro Mare Aperto, lei affronta un tema di grande complessità e lo fa attraverso il simbolismo del mare. Al di là degli eventi specifici legati al mare che lei ha raccontato, ha inteso utilizzare il “mare aperto” come una metafora o come una lente d’ingrandimento attraverso cui osservare e comprendere fenomeni più ampi della nostra società e della politica?

Il Mediterraneo – più nello specifico il Canale di Sicilia, il tratto di cui mi sono occupato nel libro – è sia una cornice geografica in cui sono successe molte cose interessanti, sia una lente d’ingrandimento. Quello è un posto che ci permette di vedere più chiaramente alcune dinamiche che contraddistinguono il Mediterraneo più allargato. Si tratta di un luogo molto eterogeneo, dal punto di vista geografico, morfologico, fisico, perché è una strettoia nello strettoia. È un posto che mette in comunicazione, che separa le parti di contatto ma è anche un luogo in cui c’è grandissima alternanza di fondali. Lì si sono incontrati i primi sapiens africani, ed è molto evidente come esistano due facce del Mediterraneo: un mare in cui c’è comunicazione e che sa essere un ponte, ma anche un mare che divide, separa e può essere visto come un confine tra due aree del mondo.

Considerando il suo lungo percorso giornalistico, in particolare sui temi internazionali e migratori, quale evento o intuizione specifica l’ha spinta a sentire l’urgenza di trasformare la sua ricerca e le sue osservazioni in un volume come Mare Aperto?

La migrazione è uno di quei fenomeni umani che sono sempre stati osservati nella storia dell’uomo. Non c’è niente di più umano che migrare, perché soltanto l’uomo immagina di ricominciare da capo la propria vita in un posto completamente diverso, in una nuova comunità. Nessun animale fa una cosa del genere: loro migrano per cercare del cibo o accoppiarsi; la migrazione degli uccelli migratori è circolare e vanno sempre negli stessi posti da migliaia di anni. L’uomo è invece l’unico che migra con la sua creatività, con la fantasia e anche con una concretezza.

Bisogna avere uno sguardo ampio e realizzare che in questa parte di mondo l’essere umano ha sempre migrato; siamo tutti figli e nipoti di migranti ed è una condizione naturale quella di spostarsi in cerca di condizioni migliori per sé e per i propri cari. Nessuno è davvero nativo di un certo posto. Questa è davvero una delle caratteristiche che ci rende unici e speciali, e che va compresa all’interno del nostro contesto geografico.

A suo parere, perché ci sono stati parecchi momenti in cui questa caratteristica non è stata compresa a livello politico?

In momenti in cui il mondo ci sembra impazzito, in cui ci sono innovazioni tecnologiche, mi sembra che sia molto facile cercare una figura a cui addossare le colpe di tutto quello che non funziona nella nostra città. In vari periodi della nostra storia, questa figura è stata lo straniero, il diverso, il migrante. Lo vediamo oggi succedere in varie parti del mondo, ma non sono dinamiche nuove; nel corso della storia è successo più volte. Nel libro racconto ad esempio il processo di alterizzazione che i romani fecero nei confronti del caltaginesi, creando uno stereotipo per cui erano diversi nella lingua, nella religione, nel sistema politico. Non è niente di nuovo, ma secondo me capire che è successa la stessa cosa in altri periodi ci può aiutare ad avere più strumenti oggi.

Guardando al futuro, e basandosi sulle tendenze che ha esplorato nel libro, ritiene che ci sia un elemento di speranza o di critica costruttiva che vuole lasciare ai lettori?

Sì, perché nella storia mediterranea ci sono tanti esempi di come questo mare abbia saputo mettere in comunicazione, essere un luogo accogliente e cosmopolita. La Sicilia del periodo arabo – musulmano è stata una Sicilia ricchissima per la prima volta nella storia, ma nel libro parlo anche di Lampedusa che, 500 anni prima di finire sui giornali per note vicende, era diventato un punto di incontro tra i pirati musulmani e quelli cristiani. Esistono molti esempi luminosi ma, per arrivare ad oggi, ci sono piattaforme petrolifere in cui vivono decine di persone che provengono da ogni parte del mondo e devono trovare delle forme di convivenza per lavorare e abitare la stessa scatola di metallo in cui sono rinchiuse. Ci sono esempi da cui partire per immaginare un Mediterraneo accogliente, che sa essere un ponte, che sa essere un mare di vita. Sta a noi decidere da quale punto di vista vederlo.

Lampedusa rappresenta una dicotomia tra punti di incontro e punti di rottura.

Proprio così. Lampedusa è un simbolo molto evidente di quello che sta succedendo ed è la dimostrazione del fatto che queste due facce possono convivere nello stesso spazio. Lì fanno base le ONG che hanno l’obiettivo di soccorrere i migranti in mare, ma è anche uno dei centri in cui si sviluppano politiche di restringimento nei confronti delle persone originarie dal Nord Africa. Ormai la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera italiane non si spingono quasi più al di là delle acque territoriali, come invece facevano un tempo, perché nel mare che li separa dalla Tunisia è stato dato mandato di intercettare e respingere i migranti. Lampedusa è un’isola che ci mostra molto bene questa dicotomia.

Lei è sempre stato attivo nel mondo della comunicazione sotto qualsiasi forma. Ha anche fondato il podcast Una Mattina, dedicato al movimento di massa che si sviluppò in Italia dal 1943 al 1945 per liberarsi dal nazi-fascismo. Dov’è nata l’idea?

Viviamo in un mondo in cui la Resistenza è poco studiata e compresa, soprattutto dalle persone più giovani. I partigiani stanno morendo e si fa fatica a ricevere testimonianze dirette. Da un lato c’è una strumentalizzazione politica, che sta cercando da anni di sminuire il racconto dei partigiani, e dall’altro c’è un racconto della resistenza eroico, tale per cui questi ultimi vengono messi sul piedistallo come eroi senza macchia. Per me ha molto senso raccontare la resistenza con uno sforzo corale e collettivo, a cui hanno partecipato persone molto diverse che hanno scelto di mettere da parte tutto quello che li divideva per trovare di punti di contatto. In un momento come questo, mi sembra un messaggio di speranza per remare tutti dalla stessa parte. Questo vuol essere anche un auspicio a lungo termine.

Come si fa a mantenere viva la memoria?

L’unico modo è raccontare bene, studiare, usare un linguaggio comprensibile. I partigiani erano persone come tutti, che avevano i loro dubbi e fragilità, ma che riuscirono nonostante tutto a liberare questo Paese.

Quali sono i suoi futuri progetti? Altre pubblicazioni in serbo?

Il podcast Una Mattina è un progetto che si sviluppa in tre stagioni. Ho inoltre altre idee, anche se il mio lavoro di tutti i giorni è quello di giornalista a Il Post.